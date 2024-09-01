قواعد جديدة لحقائب اليد تدخل حيز التنفيذ في المطارات الأوروبية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وجاءت‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬شككت‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭ ‬في‭ ‬موثوقية‭ ‬الماسحات‭ ‬الضوئية‭ ‬من‭ ‬الجيل‭ ‬التالي‭ ‬في‭ ‬مطارات‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬ودعت‭ ‬إلى‭ ‬استعادة‭ ‬مؤقتة‭ ‬للنموذج‭ ‬السابق‭.‬

ويعني‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬أن‭ ‬المطارات‭ ‬التي‭ ‬تستخدم‭ ‬الماسحات‭ ‬الضوئية‭ ‬‮«‬سي‭ ‬3‮»‬‭ ‬الجديدة،‭ ‬التي‭ ‬تسمح‭ ‬للركاب‭ ‬بترك‭ ‬السوائل‭ ‬والأشياء‭ ‬الإلكترونية‭ ‬في‭ ‬حقائبهم‭ ‬أثناء‭ ‬مسحها‭ ‬ضوئياً،‭ ‬التي‭ ‬ألغت‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬تقييد‭ ‬100‭ ‬مل‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬سائل‭ ‬أو‭ ‬رذاذ‭ ‬أو‭ ‬جل،‭ ‬ستعود‭ ‬إلى‭ ‬الأساليب‭ ‬القديمة‭ ‬لمعالجة‭ ‬حقائب‭ ‬الركاب‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تدابير‭ ‬الأمن‭.‬

وتم‭ ‬التشكيك‭ ‬في‭ ‬فعالية‭ ‬الماسحات‭ ‬الضوئية‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقرير‭ ‬فني‭ ‬أرسلته‭ ‬المفوضية‭ ‬إلى‭ ‬مؤتمر‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬الماضي،‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المفوضية‭ ‬لا‭ ‬تستطيع‭ ‬ضمان‭ ‬موثوقية‭ ‬الماسحات‭ ‬الضوئية‭ ‬للحاويات‭ ‬التي‭ ‬يزيد‭ ‬محتواها‭ ‬على‭ ‬330‭ ‬مل‭.‬

ويتعين‭ ‬على‭ ‬المطارات‭ ‬التي‭ ‬تستخدم‭ ‬الماسحات‭ ‬الضوئية‭ ‬‮«‬سي‭ ‬3‮»‬‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬أجهزة‭ ‬الأشعة‭ ‬السينية‭ ‬التقليدية،‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يتسبب‭ ‬في‭ ‬تأخير‭ ‬بعض‭ ‬الرحلات‭.‬

ووصفت‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭ ‬الإجراء‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬مؤقت‮»‬‭ ‬لكنها‭ ‬لم‭ ‬تحدد‭ ‬تاريخا‭ ‬للانتهاء‭ ‬من‭ ‬تطبيقه‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬وصف‭ ‬مجلس‭ ‬المطارات‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬التغيير‭ ‬في‭ ‬القواعد‭ ‬بأنه‭ ‬نكسة‭ ‬كبيرة‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬الركاب‭ ‬والمطارات،‭ ‬وقال‭ ‬أوليفييه‭ ‬يانكوفيتش‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للمجلس‭ ‬إن‭ ‬المطارات‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬من‭ ‬أوائل‭ ‬من‭ ‬تبنى‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الجديدة‭ ‬تعاقب‭ ‬بشدة‭ ‬من‭ ‬الناحيتين‭ ‬التشغيلية‭ ‬والمالية‭.‬

وعمليا‭ ‬أثناء‭ ‬التغيير‭ ‬المؤقت‭ ‬ستقتصر‭ ‬السوائل‭ ‬على‭ ‬حاويات‭ ‬سعة‭ ‬100‭ ‬مل‭ ‬ومختومة‭ ‬في‭ ‬كيس‭ ‬شفاف‭.‬

ويجب‭ ‬على‭ ‬المسافرين‭ ‬أيضا‭ ‬التأكد‭ ‬مما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬المطار‭ ‬الذي‭ ‬يسافرون‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬المتضررين‭ ‬من‭ ‬الانتقال‭ ‬المؤقت،‭ ‬وتخطيط‭ ‬رحلاتهم‭ ‬وفقا‭ ‬لذلك‭. ‬