قواعد جديدة لحقائب اليد تدخل حيز التنفيذ في المطارات الأوروبية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
دخلت القواعد الأوروبية الجديدة لحقائب اليد حيز التنفيذ أمس الأحد، في مطارات دول الاتحاد الأوروبي.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن شككت المفوضية الأوروبية في موثوقية الماسحات الضوئية من الجيل التالي في مطارات الاتحاد الأوروبي ودعت إلى استعادة مؤقتة للنموذج السابق.
ويعني هذا الأمر أن المطارات التي تستخدم الماسحات الضوئية «سي 3» الجديدة، التي تسمح للركاب بترك السوائل والأشياء الإلكترونية في حقائبهم أثناء مسحها ضوئياً، التي ألغت الحاجة إلى تقييد 100 مل على كل سائل أو رذاذ أو جل، ستعود إلى الأساليب القديمة لمعالجة حقائب الركاب من خلال تدابير الأمن.
وتم التشكيك في فعالية الماسحات الضوئية الجديدة من خلال تقرير فني أرسلته المفوضية إلى مؤتمر الطيران المدني الأوروبي في مايو الماضي، أشار إلى أن المفوضية لا تستطيع ضمان موثوقية الماسحات الضوئية للحاويات التي يزيد محتواها على 330 مل.
ويتعين على المطارات التي تستخدم الماسحات الضوئية «سي 3» اعتبارا من اليوم العودة إلى أجهزة الأشعة السينية التقليدية، ما قد يتسبب في تأخير بعض الرحلات.
ووصفت المفوضية الأوروبية في بروكسل الإجراء بأنه «مؤقت» لكنها لم تحدد تاريخا للانتهاء من تطبيقه.
من جانبه وصف مجلس المطارات الدولي في أوروبا التغيير في القواعد بأنه نكسة كبيرة لكل من الركاب والمطارات، وقال أوليفييه يانكوفيتش المدير العام للمجلس إن المطارات التي كانت من أوائل من تبنى التكنولوجيا الجديدة تعاقب بشدة من الناحيتين التشغيلية والمالية.
وعمليا أثناء التغيير المؤقت ستقتصر السوائل على حاويات سعة 100 مل ومختومة في كيس شفاف.
ويجب على المسافرين أيضا التأكد مما إذا كان المطار الذي يسافرون إليه من بين المتضررين من الانتقال المؤقت، وتخطيط رحلاتهم وفقا لذلك.
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