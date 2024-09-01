بريطانيا قد ترسل سجناء إلى إستونيا بعد ارتفاع قياسي في الأعداد داخل سجون إنجلترا وويلز

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
مع الارتفاع القياسي في أعداد السجناء في إنجلترا وويلز، عقب أعمال الشغب التي اندلعت في البلاد بعد حادثة الطعن في ساوثبورت في يوليو، قد يُرسل السجناء البريطانيون إلى السجون الإستونية نظراً إلى توافر مساحة كافية فيها.
وبحسب وزيرة العدل الإستونية ليزا باكوستا فإن هناك مساحة كافية في السجون الإستونية، مع وجود زنازين متاحة للإيجار، في حال احتاجت بريطانيا إلى مساعدة للتعامل مع الأزمة.
يأتي ذلك بعد مناشدات للقضاة بالامتناع عن إرسال الأشخاص إلى السجن بسبب الجرائم البسيطة، إلى جانب خطة للإفراج المبكر عن السجناء لمعالجة مشكلة الاكتظاظ في سجون بريطانيا.
ووفقًا لباكوستا، قد تصل قيمة الخطة إلى 25 مليون جنيه إسترليني لإستونيا، إذ أفيد بأن بريطانيا والسويد تجريان بالفعل محادثات لإرسال السجناء إلى الدولة البلطيقية.
وأضافت الوزيرة السويدية نقلاً عن صحيفة الميرور « Mirror »: نصف المساحات فارغة، ومن الصحيح أنني قدمت مذكرة إلى مجلس الوزراء للنقاش لاختيار الاتجاه الذي ينبغي اتخاذه في هذا الشأن.
جدير بالذكر أن أعداد السجناء في إنجلترا وويلز بلغت (88350) سجينا في 30 أغسطس، وهو أعلى رقم مسجل منذ عام 2011.
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