بريطانيا قد ترسل سجناء إلى إستونيا بعد ارتفاع قياسي في الأعداد داخل سجون إنجلترا وويلز

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبحسب‭ ‬وزيرة‭ ‬العدل‭ ‬الإستونية‭ ‬ليزا‭ ‬باكوستا‭ ‬فإن‭ ‬هناك‭ ‬مساحة‭ ‬كافية‭ ‬في‭ ‬السجون‭ ‬الإستونية،‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬زنازين‭ ‬متاحة‭ ‬للإيجار،‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬احتاجت‭ ‬بريطانيا‭ ‬إلى‭ ‬مساعدة‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬الأزمة‭.‬

يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬بعد‭ ‬مناشدات‭ ‬للقضاة‭ ‬بالامتناع‭ ‬عن‭ ‬إرسال‭ ‬الأشخاص‭ ‬إلى‭ ‬السجن‭ ‬بسبب‭ ‬الجرائم‭ ‬البسيطة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬خطة‭ ‬للإفراج‭ ‬المبكر‭ ‬عن‭ ‬السجناء‭ ‬لمعالجة‭ ‬مشكلة‭ ‬الاكتظاظ‭ ‬في‭ ‬سجون‭ ‬بريطانيا‭.‬

ووفقًا‭ ‬لباكوستا،‭ ‬قد‭ ‬تصل‭ ‬قيمة‭ ‬الخطة‭ ‬إلى‭ ‬25‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ ‬لإستونيا،‭ ‬إذ‭ ‬أفيد‭ ‬بأن‭ ‬بريطانيا‭ ‬والسويد‭ ‬تجريان‭ ‬بالفعل‭ ‬محادثات‭ ‬لإرسال‭ ‬السجناء‭ ‬إلى‭ ‬الدولة‭ ‬البلطيقية‭.‬

وأضافت‭ ‬الوزيرة‭ ‬السويدية‭ ‬نقلاً‭ ‬عن‭ ‬صحيفة‭ ‬الميرور‭ ‬‮«‬ Mirror ‮»‬‭: ‬نصف‭ ‬المساحات‭ ‬فارغة،‭ ‬ومن‭ ‬الصحيح‭ ‬أنني‭ ‬قدمت‭ ‬مذكرة‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬للنقاش‭ ‬لاختيار‭ ‬الاتجاه‭ ‬الذي‭ ‬ينبغي‭ ‬اتخاذه‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭.‬

جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬أعداد‭ ‬السجناء‭ ‬في‭ ‬إنجلترا‭ ‬وويلز‭ ‬بلغت‭ (‬88350‭) ‬سجينا‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬أغسطس،‭ ‬وهو‭ ‬أعلى‭ ‬رقم‭ ‬مسجل‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2011‭.‬