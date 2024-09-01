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اللجنة الطبية بالأولمبية تبحث تطوير المركز الوطني للطب الرياضي

9/1/2024 7:11:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عقدت‭ ‬اللجنة‭ ‬الطبية‭ ‬التابعة‭ ‬للجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬اجتماعها‭ ‬الأول‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتور‭ ‬فارس‭ ‬ذوالفقار‭ ‬وذلك‭ ‬بمقر‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬بضاحية‭ ‬السيف‭.‬

بدأ‭ ‬الاجتماع‭ ‬بكلمة‭ ‬ترحيبية‭ ‬للدكتور‭ ‬فارس‭ ‬ذو‭ ‬الفقار‭ ‬هنأ‭ ‬فيها‭ ‬جميع‭ ‬الأعضاء‭ ‬بنيل‭ ‬الثقة‭ ‬الغالية‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬مشيدا‭ ‬بالكفاءة‭ ‬التي‭ ‬يتمتع‭ ‬بها‭ ‬جميع‭ ‬الأعضاء‭.‬

وبحثت‭ ‬اللجنة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬المرتبطة‭ ‬بتطوير‭ ‬أداء‭ ‬المركز‭ ‬الوطني‭ ‬للطب‭ ‬الرياضي‭ ‬والتأهيل‭ ‬حيث‭ ‬تمت‭ ‬مناقشة‭ ‬مسار‭ ‬تحويل‭ ‬اللاعبين‭ ‬والمرضى‭ ‬واعتماد‭ ‬بروتكول‭ ‬علاجي‭ ‬محدد‭ ‬لإعادة‭ ‬تأهيل‭ ‬الرياضيين‭ ‬عبر‭ ‬تكوين‭ ‬فريق‭ ‬من‭ ‬استشاريين‭ ‬عظام‭ ‬وأخصائيي‭ ‬علاج‭ ‬وأختصاصيي‭ ‬تمارين‭ ‬رياضية‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬التباحث‭ ‬حول‭ ‬أهمية‭ ‬تطوير‭ ‬مرافق‭ ‬المركز‭ ‬الوطني‭ ‬للطب‭ ‬الرياضي‭ ‬والتأهيل‭ ‬وتقديم‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬اللجان‭ ‬الطبية‭ ‬للبطولات‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وتم‭ ‬استعراض‭ ‬مقترح‭ ‬لتكوين‭ ‬فريق‭ ‬متكامل‭ ‬من‭ ‬أطباء‭ ‬وأخصائيي‭ ‬علاج‭ ‬وممرضين‭ ‬لمرافقة‭ ‬البعثات‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬الطلب‭.‬

وأوصت‭ ‬اللجنة‭ ‬بأهمية‭ ‬إعداد‭ ‬تقرير‭ ‬شهري‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الوطني‭ ‬للطب‭ ‬الرياضي‭ ‬والتأهيل‭ ‬لمراجعته‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬اللجنة‭ ‬بصفة‭ ‬دورية،‭ ‬وتم‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬صقل‭ ‬الكوادر‭ ‬الطبية‭ ‬لدورات‭ ‬ومؤتمرات‭ ‬وورش‭ ‬عمل‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العلاج‭ ‬الطبيعي‭ ‬والإسعافات‭ ‬الأولية‭ ‬وتشخيص‭ ‬الإصابات‭ ‬الرياضية‭.‬

هذا‭ ‬وسيتم‭ ‬رفع‭ ‬جميع‭ ‬التوصيات‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬مناقشتها‭ ‬إلى‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لتقوم‭ ‬بدورها‭ ‬بعرضه‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭.‬

وحضر‭ ‬الاجتماع‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الطبية‭ ‬عيسى‭ ‬علي‭ ‬اسحاقي،‭ ‬علي‭ ‬خليل‭ ‬القانع،‭ ‬الدكتور‭ ‬فواز‭ ‬العباسي،‭ ‬الدكتورة‭ ‬رولا‭ ‬محمود،‭ ‬نور‭ ‬شاكر‭ ‬العوضي‭.‬


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