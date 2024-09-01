اللجنة الطبية بالأولمبية تبحث تطوير المركز الوطني للطب الرياضي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
عقدت اللجنة الطبية التابعة للجنة الأولمبية البحرينية اجتماعها الأول برئاسة الدكتور فارس ذوالفقار وذلك بمقر اللجنة الأولمبية البحرينية بضاحية السيف.
بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية للدكتور فارس ذو الفقار هنأ فيها جميع الأعضاء بنيل الثقة الغالية من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية مشيدا بالكفاءة التي يتمتع بها جميع الأعضاء.
وبحثت اللجنة العديد من المواضيع المرتبطة بتطوير أداء المركز الوطني للطب الرياضي والتأهيل حيث تمت مناقشة مسار تحويل اللاعبين والمرضى واعتماد بروتكول علاجي محدد لإعادة تأهيل الرياضيين عبر تكوين فريق من استشاريين عظام وأخصائيي علاج وأختصاصيي تمارين رياضية.
كما تم التباحث حول أهمية تطوير مرافق المركز الوطني للطب الرياضي والتأهيل وتقديم المساعدة في تشكيل اللجان الطبية للبطولات التي تستضيفها مملكة البحرين، وتم استعراض مقترح لتكوين فريق متكامل من أطباء وأخصائيي علاج وممرضين لمرافقة البعثات الوطنية في حال الطلب.
وأوصت اللجنة بأهمية إعداد تقرير شهري من المركز الوطني للطب الرياضي والتأهيل لمراجعته من قبل اللجنة بصفة دورية، وتم التأكيد على أهمية صقل الكوادر الطبية لدورات ومؤتمرات وورش عمل في مجال العلاج الطبيعي والإسعافات الأولية وتشخيص الإصابات الرياضية.
هذا وسيتم رفع جميع التوصيات التي تمت مناقشتها إلى الأمانة العامة لتقوم بدورها بعرضه في اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية.
وحضر الاجتماع كلا من نائب رئيس اللجنة الطبية عيسى علي اسحاقي، علي خليل القانع، الدكتور فواز العباسي، الدكتورة رولا محمود، نور شاكر العوضي.
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