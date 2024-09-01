سانشو ينتقل من يونايتد إلى تشلسي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتحرّك‭ ‬تشلسي‭ ‬للتعاقد‭ ‬مع‭ ‬نجم‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الألماني‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬الساعات‭ ‬الأخيرة‭ ‬قبل‭ ‬انتهاء‭ ‬فترة‭ ‬الانتقالات‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭.‬

وقد‭ ‬قرر‭ ‬يونايتد‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬خسائره‭ ‬المالية‭ ‬مع‭ ‬اللاعب‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬24‭ ‬عاما،‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يرقَ‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬التوقعات‭ ‬منذ‭ ‬انتقاله‭ ‬مقابل‭ ‬96‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬دورتموند‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يدفع‭ ‬تشيلسي‭ ‬مبلغ‭ ‬39‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬لجعل‭ ‬الانتقال‭ ‬دائما‭ ‬في‭ ‬صيف‭ ‬عام‭ ‬2025‭.‬

ولم‭ ‬يلعب‭ ‬سانشو‭ ‬أي‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬مع‭ ‬يونايتد‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬نشر‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬‮«‬كبش‭ ‬فداء‮»‬‭ ‬للأداء‭ ‬الضعيف‭ ‬قبل‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬عام‭. ‬لكنّه‭ ‬تألق‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬إعارته‭ ‬إلى‭ ‬دورتموند‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬وساعد‭ ‬الفريق‭ ‬الألماني‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬نهائي‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭.‬

وسجل‭ ‬سانشو‭ ‬12‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬83‭ ‬مباراة‭ ‬مع‭ ‬‮«‬الشياطين‭ ‬الحمر‮»‬‭ ‬وفاز‭ ‬بلقب‭ ‬واحد‭ ‬فقط‭ ‬هو‭ ‬كأس‭ ‬الرابطة‭ ‬عام‭ ‬2023‭.‬

ويصبح‭ ‬سانشو‭ ‬الصفقة‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬لتشلسي‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬الانتقالات‭ ‬الصيفية،‭ ‬مع‭ ‬ارتفاع‭ ‬عدد‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬قائمة‭ ‬النادي‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬لاعبا‭.‬

ويواجه‭ ‬سانشو‭ ‬منافسة‭ ‬من‭ ‬البرتغالي‭ ‬بيدرو‭ ‬نيتو،‭ ‬نوني‭ ‬مادويكي،‭ ‬الأوكراني‭ ‬ميخايلو‭ ‬مودريك،‭ ‬كول‭ ‬بالمر،‭ ‬الفرنسي‭ ‬كريستوفر‭ ‬نكونكو،‭ ‬والبرتغالي‭ ‬جواو‭ ‬فيليكس‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬مكان‭ ‬في‭ ‬تشكيلة‭ ‬المدرب‭ ‬الإيطالي‭ ‬إنتسو‭ ‬ماريسكا،‭ ‬لكنه‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬متحمس‭ ‬لمشروع‭ ‬النادي‭.‬

وأضاف‭ ‬سانشو‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬النادي‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬متحمس‭ ‬جدا‭ ‬لوجودي‭ ‬هنا‭. ‬لندن‭ ‬هي‭ ‬المكان‭ ‬الذي‭ ‬نشأت‭ ‬فيه‭ ‬وأنا‭ ‬سعيد‭ ‬بالعودة‮»‬‭.‬وتابع‭: ‬‮«‬المدرب‭ ‬تحدث‭ ‬معي‭ ‬عن‭ ‬المشروع،‭ ‬وبالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬لاعب‭ ‬شاب‭ ‬فإن‭ ‬ذلك‭ ‬مثير‭. ‬آمل‭ ‬أن‭ ‬أتمكن‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬الأهداف‭ ‬والتمريرات‭ ‬الحاسمة‭ ‬للبلوز‮»‬‭.‬