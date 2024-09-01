سانشو ينتقل من يونايتد إلى تشلسي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
لندن
– (أ ف ب): انتقل الجناح الدولي جايدون سانشو إلى تشلسي بصفقة إعارة من مانشستر يونايتد، على أن تصبح دائمة في الموسم المقبل، وفقا لما أعلنه الـ«بلوز».
وتحرّك تشلسي للتعاقد مع نجم بوروسيا دورتموند الألماني السابق في الساعات الأخيرة قبل انتهاء فترة الانتقالات يوم الجمعة.
وقد قرر يونايتد الحد من خسائره المالية مع اللاعب البالغ من العمر 24 عاما، الذي لم يرقَ إلى مستوى التوقعات منذ انتقاله مقابل 96 مليون دولار من دورتموند في عام 2021.
ومن المتوقع أن يدفع تشيلسي مبلغ 39 مليون دولار لجعل الانتقال دائما في صيف عام 2025.
ولم يلعب سانشو أي مباراة في الدوري مع يونايتد منذ أن نشر على وسائل التواصل الاجتماعي أنه كان «كبش فداء» للأداء الضعيف قبل أقل من عام. لكنّه تألق خلال فترة إعارته إلى دورتموند في النصف الثاني من الموسم الماضي، وساعد الفريق الألماني في الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.
وسجل سانشو 12 هدفا في 83 مباراة مع «الشياطين الحمر» وفاز بلقب واحد فقط هو كأس الرابطة عام 2023.
ويصبح سانشو الصفقة الحادية عشرة لتشلسي في فترة الانتقالات الصيفية، مع ارتفاع عدد اللاعبين في قائمة النادي إلى أكثر من 50 لاعبا.
ويواجه سانشو منافسة من البرتغالي بيدرو نيتو، نوني مادويكي، الأوكراني ميخايلو مودريك، كول بالمر، الفرنسي كريستوفر نكونكو، والبرتغالي جواو فيليكس للحصول على مكان في تشكيلة المدرب الإيطالي إنتسو ماريسكا، لكنه قال إنه متحمس لمشروع النادي.
وأضاف سانشو في بيان النادي: «أنا متحمس جدا لوجودي هنا. لندن هي المكان الذي نشأت فيه وأنا سعيد بالعودة».وتابع: «المدرب تحدث معي عن المشروع، وبالنسبة إلى لاعب شاب فإن ذلك مثير. آمل أن أتمكن من تقديم الأهداف والتمريرات الحاسمة للبلوز».
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