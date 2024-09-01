نيكو ويليامز: أشعر بالسعادة في بيلباو

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
مدريد - (د ب أ): أكد الجناح الإسباني الدولي نيكو ويليامز أنه يشعر بالسعادة في صفوف فريقه أتلتيك بيلباو في الوقت الراهن، لكن لا يعرف أين يكمن مستقبله، موضحا: «الرب وحده يعرف ما الذي سيحدث».
وجذب ويليامز أنظار برشلونة الإسباني وأرسنال الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية بعد مشوار رائع مع منتخب إسبانيا في رحلة التتويج بلقب يورو 2024.
وشارك ويليامز في ست من أصل سبع مباريات خلال البطولة القارية التي جرت في ألمانيا، وسجل هدفين وقدم تمريرة حاسمة.
ويمتد عقد ويليامز مع بيلباو لمدة ثلاثة أعوام، لكن لديه شرط جزائي في عقده بقيمة 55 مليون يورو، يسمح له بالرحيل، لكن لم يقم أي ناد بتفعيل الشرط الجزائي مع انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الجمعة.
وقال ويليامز لمنصة «دازن» أمس الاحد: «هناك محاولات من أندية عدة، أديت بشكل جيد في اليورو، هذا إنجاز رائع».
وأضاف: «لدي العديد من الأندية للاختيار من بينها، لكن قلبي مع بيلباو، أشعر بالسعادة هنا، الرب وحده يعرف ما الذي سيحدث في المستقبل».
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