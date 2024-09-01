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نيكو ويليامز: أشعر بالسعادة في بيلباو

9/1/2024 7:11:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) مدريد‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أكد‭ ‬الجناح‭ ‬الإسباني‭ ‬الدولي‭ ‬نيكو‭ ‬ويليامز‭ ‬أنه‭ ‬يشعر‭ ‬بالسعادة‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬فريقه‭ ‬أتلتيك‭ ‬بيلباو‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن،‭ ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬يعرف‭ ‬أين‭ ‬يكمن‭ ‬مستقبله،‭ ‬موضحا‭: ‬‮«‬الرب‭ ‬وحده‭ ‬يعرف‭ ‬ما‭ ‬الذي‭ ‬سيحدث‮»‬‭.‬

وجذب‭ ‬ويليامز‭ ‬أنظار‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني‭ ‬وأرسنال‭ ‬الإنجليزي‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬الانتقالات‭ ‬الصيفية‭ ‬بعد‭ ‬مشوار‭ ‬رائع‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬إسبانيا‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬التتويج‭ ‬بلقب‭ ‬يورو‭ ‬2024‭.‬

وشارك‭ ‬ويليامز‭ ‬في‭ ‬ست‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬سبع‭ ‬مباريات‭ ‬خلال‭ ‬البطولة‭ ‬القارية‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬في‭ ‬ألمانيا،‭ ‬وسجل‭ ‬هدفين‭ ‬وقدم‭ ‬تمريرة‭ ‬حاسمة‭.‬

ويمتد‭ ‬عقد‭ ‬ويليامز‭ ‬مع‭ ‬بيلباو‭ ‬لمدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أعوام،‭ ‬لكن‭ ‬لديه‭ ‬شرط‭ ‬جزائي‭ ‬في‭ ‬عقده‭ ‬بقيمة‭ ‬55‭ ‬مليون‭ ‬يورو،‭ ‬يسمح‭ ‬له‭ ‬بالرحيل،‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬يقم‭ ‬أي‭ ‬ناد‭ ‬بتفعيل‭ ‬الشرط‭ ‬الجزائي‭ ‬مع‭ ‬انتهاء‭ ‬فترة‭ ‬الانتقالات‭ ‬الصيفية‭ ‬الجمعة‭.‬

وقال‭ ‬ويليامز‭ ‬لمنصة‭ ‬‮«‬دازن‮»‬‭ ‬أمس‭ ‬الاحد‭: ‬‮«‬هناك‭ ‬محاولات‭ ‬من‭ ‬أندية‭ ‬عدة،‭ ‬أديت‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬في‭ ‬اليورو،‭ ‬هذا‭ ‬إنجاز‭ ‬رائع‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لدي‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأندية‭ ‬للاختيار‭ ‬من‭ ‬بينها،‭ ‬لكن‭ ‬قلبي‭ ‬مع‭ ‬بيلباو،‭ ‬أشعر‭ ‬بالسعادة‭ ‬هنا،‭ ‬الرب‭ ‬وحده‭ ‬يعرف‭ ‬ما‭ ‬الذي‭ ‬سيحدث‭ ‬في‭ ‬المستقبل‮»‬‭.‬

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