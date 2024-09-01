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في انطلاق منافسات البطولة الخليجيةمنتخبنا السلاوي يفتتح مشواره بمواجهة قطر

9/1/2024 7:11:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تنطلق‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭ ‬الخليجية‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬لمنتخبات‭ ‬الرجال‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬2‭ ‬حتى‭ ‬7‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭ ‬بمشاركة‭ ‬أربعة‭ ‬منتخبات‭ ‬هي‭: ‬البحرين،‭ ‬السعودية،‭ ‬الكويت‭ ‬وقطر‭.‬

وتحتضن‭ ‬صالة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى‭ ‬مباريات‭ ‬البطولة‭ ‬وسيكون‭ ‬دخول‭ ‬الجماهير‭ ‬بالمجان،‭ ‬ويفتتح‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬مشواره‭ ‬اليوم‭ ‬بمواجهة‭ ‬منتخب‭ ‬قطر‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬الثامنة‭ ‬مساءً،‭ ‬وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬يلتقي‭ ‬منتخب‭ ‬السعودية‭ ‬بنظيره‭ ‬الكويتي‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬الخامسة‭ ‬مساءً‭.‬

ويسعى‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬البداية‭ ‬المشجعة‭ ‬التي‭ ‬تعطي‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬الدافعية‭ ‬والثقة‭ ‬بالنفس‭ ‬لدى‭ ‬اللاعبين‭ ‬والجماهير،‭ ‬ويدخل‭ ‬منتخبنا‭ ‬غمار‭ ‬البطولة‭ ‬بطموح‭ ‬كبير‭ ‬وهدف‭ ‬واضح‭ ‬هو‭ ‬تحقيق‭ ‬اللقب‭ ‬التاريخي‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يسبق‭ ‬له‭ ‬تحقيقه‭.‬

وتبدو‭ ‬حظوظ‭ ‬المنتخبات‭ ‬الأربعة‭ ‬متساوية‭ ‬وجميعها‭ ‬استعدت‭ ‬جيدا‭ ‬للبطولة‭ ‬عبر‭ ‬معسكرات‭ ‬تدريبية‭ ‬إما‭ ‬داخلية‭ ‬وإما‭ ‬خارجية،‭ ‬وكان‭ ‬منتخبنا‭ ‬قد‭ ‬أقام‭ ‬معسكرا‭ ‬تدريبيا‭ ‬خارجيا‭ ‬في‭ ‬صربيا‭ ‬وخاض‭ ‬خلال‭ ‬خمس‭ ‬مباريات‭ ‬تجريبية‭.‬

ويقود‭ ‬منتخبنا‭ ‬المدرب‭ ‬اللبناني‭ ‬جاد‭ ‬الحاج‭ ‬ويساعده‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬فيكتور‭ ‬يانكيتيتش‭ ‬وراسم‭ ‬المرزوقي،‭ ‬وتضم‭ ‬قائمة‭ ‬الـ12‭ ‬لاعبا‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬ميثم‭ ‬جميل،‭ ‬مصطفى‭ ‬حسين،‭ ‬صباح‭ ‬حسين،‭ ‬علي‭ ‬حسين،‭ ‬محمد‭ ‬بوعلاي،‭ ‬مزمل‭ ‬أمير،‭ ‬علي‭ ‬عقيل،‭ ‬محمد‭ ‬أمير،‭ ‬أحمد‭ ‬سلمان،‭ ‬علي‭ ‬شكر‭ ‬الله،‭ ‬علي‭ ‬جابر‭ ‬والأمريكي‭ ‬كليفتون‭ ‬نيرغل‭ ‬اليكسندر‭. ‬

وستكون‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬أول‭ ‬تحد‭ ‬جاد‭ ‬للمدرب‭ ‬اللبناني‭ ‬جاد‭ ‬الحاج‭ ‬الذي‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬طموحات‭ ‬وآمال‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬والجماهير‭ ‬البحرينية،‭ ‬كما‭ ‬ستشهد‭ ‬البطولة‭ ‬الظهور‭ ‬الرسمي‭ ‬الأول‭ ‬للاعب‭ ‬الأمريكي‭ ‬كليفتون‭ ‬نيرغل‭ ‬ألكسندر‭ ‬الذي‭ ‬يعول‭ ‬عليه‭ ‬الكثير‭.‬

وتلعب‭ ‬البطولة‭ ‬بنظام‭ ‬الدوري‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬واحد،‭ ‬بعدها‭ ‬يلعب‭ ‬الأول‭ ‬مع‭ ‬الرابع،‭ ‬بينما‭ ‬يلتقي‭ ‬الثاني‭ ‬بالثالث،‭ ‬ويتأهل‭ ‬الفائزان‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬التي‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬القادم‭ ‬7‭ ‬سبتمبر‭.‬

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