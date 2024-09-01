في انطلاق منافسات البطولة الخليجيةمنتخبنا السلاوي يفتتح مشواره بمواجهة قطر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تنطلق اليوم الاثنين منافسات البطولة الخليجية لكرة السلة لمنتخبات الرجال التي تستضيفها مملكة البحرين خلال الفترة ما بين 2 حتى 7 سبتمبر الجاري بمشاركة أربعة منتخبات هي: البحرين، السعودية، الكويت وقطر.
وتحتضن صالة خليفة الرياضية بمدينة عيسى مباريات البطولة وسيكون دخول الجماهير بالمجان، ويفتتح منتخبنا الوطني لكرة السلة مشواره اليوم بمواجهة منتخب قطر في تمام الساعة الثامنة مساءً، وفي المباراة الأولى يلتقي منتخب السعودية بنظيره الكويتي عند الساعة الخامسة مساءً.
ويسعى منتخبنا الوطني لكرة السلة إلى تحقيق البداية المشجعة التي تعطي مزيدا من الدافعية والثقة بالنفس لدى اللاعبين والجماهير، ويدخل منتخبنا غمار البطولة بطموح كبير وهدف واضح هو تحقيق اللقب التاريخي الذي لم يسبق له تحقيقه.
وتبدو حظوظ المنتخبات الأربعة متساوية وجميعها استعدت جيدا للبطولة عبر معسكرات تدريبية إما داخلية وإما خارجية، وكان منتخبنا قد أقام معسكرا تدريبيا خارجيا في صربيا وخاض خلال خمس مباريات تجريبية.
ويقود منتخبنا المدرب اللبناني جاد الحاج ويساعده كل من فيكتور يانكيتيتش وراسم المرزوقي، وتضم قائمة الـ12 لاعبا كل من ميثم جميل، مصطفى حسين، صباح حسين، علي حسين، محمد بوعلاي، مزمل أمير، علي عقيل، محمد أمير، أحمد سلمان، علي شكر الله، علي جابر والأمريكي كليفتون نيرغل اليكسندر.
وستكون هذه البطولة أول تحد جاد للمدرب اللبناني جاد الحاج الذي يسعى إلى تحقيق طموحات وآمال الاتحاد البحريني لكرة السلة والجماهير البحرينية، كما ستشهد البطولة الظهور الرسمي الأول للاعب الأمريكي كليفتون نيرغل ألكسندر الذي يعول عليه الكثير.
وتلعب البطولة بنظام الدوري من دور واحد، بعدها يلعب الأول مع الرابع، بينما يلتقي الثاني بالثالث، ويتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية التي في يوم السبت القادم 7 سبتمبر.
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