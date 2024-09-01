فلسطينيون يسارعون إلى تطعيم أطفالهم ضد شلل الأطفال بقطاع غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتجمّع‭ ‬عشرات‭ ‬الأهالي‭ ‬مع‭ ‬أطفالهم‭ ‬أمام‭ ‬المركز‭ ‬ينتظرون‭ ‬حصول‭ ‬الأطفال‭ ‬على‭ ‬التطعيم‭ ‬على‭ ‬أيدي‭ ‬أفراد‭ ‬طواقم‭ ‬طبية‭ ‬موزعين‭ ‬في‭ ‬المكان‭. ‬وكانوا‭ ‬تلقوا‭ ‬صباحا‭ ‬رسائل‭ ‬نصية‭ ‬على‭ ‬هواتفهم‭ ‬تطلب‭ ‬منهم‭ ‬إحضار‭ ‬أطفالهم‭. ‬

ويفتح‭ ‬أحد‭ ‬الأطفال‭ ‬فمه‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬العامل‭ ‬الطبي‭ ‬بتنقيط‭ ‬قطرتين‭ ‬من‭ ‬الطعم‭ ‬في‭ ‬فمه‭. ‬

وتقول‭ ‬البطش‭ ‬‮«‬أشعر‭ ‬بالفرح‭ ‬والارتياح‭... ‬كنت‭ ‬خائفة‭ ‬على‭ ‬أطفالي‭ ‬من‭ ‬الشلل‭ ‬والأمراض‮»‬‭. ‬وتضيف‭ ‬‮«‬لكن‭ ‬الحمد‭ ‬لله‭ ‬أنا‭ ‬الآن‭ ‬سعيدة،‭ ‬لأن‭ ‬أولادي‭ ‬سوف‭ ‬يحصلون‭ ‬على‭ ‬التطعيم‮»‬‭. ‬

وبدأت‭ ‬أمس‭ ‬رسميا‭ ‬حملة‭ ‬تطعيم‭ ‬ضد‭ ‬شلل‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬مسؤول‭ ‬صحي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬

وكانت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أعلنت‭ ‬أن‭ ‬الحملة‭ ‬ستجرى‭ ‬على‭ ‬مراحل‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مناطق‭ ‬القطاع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الذي‭ ‬يشهد‭ ‬عدوانا‭ ‬اسرائيليا‭ ‬مدمّرا‭ ‬منذ‭ ‬قرابة‭ ‬أحد‭ ‬عشر‭ ‬شهرا،‭ ‬وستترافق‭ ‬مع‭ ‬‮«‬هدن‭ ‬إنسانية‮»‬‭ ‬لم‭ ‬تتضح‭ ‬شروطها‭ ‬تماما‭. ‬

وأعلنت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬عن‭ ‬حملة‭ ‬التطعيم‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬سُجلت‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬أول‭ ‬حالة‭ ‬شلل‭ ‬أطفال‭ ‬منذ‭ ‬ربع‭ ‬قرن‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬وقد‭ ‬أصيب‭ ‬بها‭ ‬طفل‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬عشرة‭ ‬أشهر‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬وقالت‭ ‬عائلته‭ ‬التي‭ ‬اضطرت‭ ‬للنزوح‭ ‬مرارا‭ ‬بسبب‭ ‬العدوان،‭ ‬إنهم‭ ‬لم‭ ‬يتمكنوا‭ ‬قط‭ ‬من‭ ‬تطعيمه‭ ‬حاله‭ ‬حال‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬القطاع‭. ‬

وأكّدت‭ ‬متحدثة‭ ‬باسم‭ ‬وكالة‭ ‬غوث‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ (‬أونروا‭) ‬لويز‭ ‬ووتردج‭ ‬تطعيم‭ ‬نحو‭ ‬ألفي‭ ‬طفل‭ ‬في‭ ‬عيادة‭ ‬في‭ ‬دير‭ ‬البلح‭ ‬أمس‭. ‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬فرقا‭ ‬متنقلة‭ ‬بين‭ ‬الخيام،‭ ‬وتوضع‭ ‬علامة‭ ‬بالحبر‭ ‬على‭ ‬إبهام‭ ‬الطفل‭ ‬الذي‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬التطعيم‭. ‬

وينتشر‭ ‬فيروس‭ ‬شلل‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬أغلب‭ ‬الأحيان‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬مياه‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬والمياه‭ ‬الملوثة،‭ ‬وهو‭ ‬شديد‭ ‬العدوى‭. ‬

ويمكن‭ ‬أن‭ ‬يسبب‭ ‬تشوّهات‭ ‬وشللا‭ ‬دائما،‭ ‬وقد‭ ‬يصبح‭ ‬مميتا‭. ‬وهو‭ ‬يصيب‭ ‬بشكل‭ ‬رئيسي‭ ‬الأطفال‭ ‬دون‭ ‬سن‭ ‬الخامسة‭. ‬

وأرسلت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬1 , 26‭ ‬مليون‭ ‬جرعة‭ ‬من‭ ‬اللقاحات‭ ‬التي‭ ‬تُعطى‭ ‬بالفم‭. ‬

وتقول‭ ‬غدير‭ ‬حجي‭ ‬إنها‭ ‬شعرت‭ ‬بالخوف‭ ‬عندما‭ ‬سمعت‭ ‬عن‭ ‬تسجيل‭ ‬حالة‭ ‬إصابة‭ ‬بشلل‭ ‬الأطفال‭. ‬وتضيف‭ ‬‮«‬شعرنا‭ ‬بالخوف‭ ‬على‭ ‬أطفالنا‭ ‬وطالبنا‭ ‬بضرورة‭ ‬توفير‭ ‬تطعيم‭ ‬لهم‮»‬‭. ‬

وبحسب‭ ‬حجي،‭ ‬‮«‬تلقينا‭ ‬رسائل‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬وأتينا‭ ‬الى‭ ‬هنا‭ ‬فورا‮»‬‭. ‬وتقول‭ ‬الأم‭ ‬لخمسة‭ ‬‮«‬حصلوا‭ ‬جميعهم‭ ‬على‭ ‬التطعيم‮»‬‭. ‬

في‭ ‬المركز‭ ‬الطبي‭ ‬في‭ ‬الزوايدة،‭ ‬كتب‭ ‬على‭ ‬صناديق‭ ‬التطعيم‭ ‬المكدسة‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬الغرف،‭ ‬اسم‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬يونيسيف‮»‬‭. ‬

في‭ ‬الخارج،‭ ‬كان‭ ‬أحدهم‭ ‬يوزّع‭ ‬كتيبات‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬اسئلة‭ ‬وأجوبة‭ ‬حول‭ ‬شلل‭ ‬الأطفال‮»‬،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬علّقت‭ ‬على‭ ‬جدران‭ ‬المركز‭ ‬ملصقات‭ ‬حول‭ ‬الحملة‭. ‬

وتلقّى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬السبت،‭ ‬قبل‭ ‬بدء‭ ‬الحملة‭ ‬رسميا،‭ ‬لقاحات‭ ‬في‭ ‬خانيونس‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع‭. ‬

وأعلنت‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬وافقت‭ ‬على‭ ‬سلسلة‭ ‬‮«‬هدن‭ ‬إنسانية‮»‬‭ ‬تستمر‭ ‬كلّ‭ ‬منها‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬القطاع‭ ‬وجنوبه‭ ‬وشماله‭ ‬لتنفيذ‭ ‬حملة‭ ‬تلقيح‭ ‬تشمل‭ ‬640‭ ‬ألف‭ ‬طفل‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬غزة‭. ‬لكن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬شدّد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الهدن‭ ‬الموقتة‭ ‬‮«‬ليست‭ ‬وقفا‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‮»‬‭. ‬