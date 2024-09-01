اتحاد عمال إسرائيل يعلن الإضراب العام اليوم للضغط على الحكومة لإبرام صفقة بشأن الرهائن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

بدوره‭ ‬أعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬ليل‭ ‬السبت‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬العثور‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬على‭ ‬جثث‭ ‬الرهائن‭ ‬الستة‭ ‬في‭ ‬نفق‭ ‬برفح،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬جثة‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الأمريكي‭ ‬هيرش‭ ‬غولدبرغ‭ ‬بولين‭. ‬

وقال‭ ‬أرنون‭ ‬بار‭ ‬ديفيد‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬أبرز‭ ‬نقابة‭ ‬عمالية‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬أمس‭: ‬‮«‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نوقف‭ ‬هذا‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬الرهائن،‭ ‬توصلت‭ ‬إلى‭ ‬استنتاج‭ ‬مفاده‭ ‬أن‭ ‬تدخلنا‭ ‬فقط‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يحرك‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬يحتاجون‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬غدا‭ (‬الإثنين‭) ‬الساعة‭ ‬السادسة‭ ‬صباحا‭ (‬03:00‭ ‬ت‭ ‬ج‭) ‬سيعم‭ ‬الإضراب‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بأكمله‮»‬‭. ‬

وبحسب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬‮«‬ستتوقف‭ ‬جميع‭ ‬عمليات‭ ‬الإقلاع‭ ‬والهبوط‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬بن‭ ‬جوريون‭ (‬في‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭) ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬الثامنة‭ ‬صباحا‭ (‬05:00‭ ‬ت‭ ‬ج‭)‬‮»‬‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق،‭ ‬وهو‭ ‬اتفاق‭ ‬أكثر‭ ‬أهمية‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬آخر‭... ‬الاتفاق‭ ‬لا‭ ‬يتقدم‭ ‬بسبب‭ ‬اعتبارات‭ ‬سياسية‭ ‬وهذا‭ ‬أمر‭ ‬غير‭ ‬مقبول‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬قد‭ ‬أعلن‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬أمس‭ ‬انتشال‭ ‬جثث‭ ‬ستة‭ ‬رهائن‭ ‬من‭ ‬نفق‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬رفح‭ ‬بجنوب‭ ‬القطاع‭. ‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬أمس‭ ‬دعت‭ ‬عائلات‭ ‬الرهائن‭ ‬وزعيم‭ ‬المعارضة‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬إلى‭ ‬إضراب‭ ‬عام‭ ‬اليوم‭ ‬للضغط‭ ‬على‭ ‬حكومة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬لإبرام‭ ‬اتفاق‭ ‬لإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الذين‭ ‬مازالوا‭ ‬محتجزين‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬

ودعا‭ ‬منتدى‭ ‬عائلات‭ ‬الرهائن‭ ‬والمفقودين‭ ‬‮«‬الجمهور‭ ‬إلى‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬مظاهرة‭ ‬حاشدة،‭ ‬للمطالبة‭ ‬بوقف‭ ‬كامل‭ ‬للأنشطة‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬والتنفيذ‭ ‬الفوري‭ ‬لاتفاق‭ ‬لإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الرهائن‮»‬‭. ‬

بدوره،‭ ‬حض‭ ‬زعيم‭ ‬المعارضة‭ ‬يائير‭ ‬لابيد‭ ‬على‭ ‬‮«‬الإضراب‭ ‬العام‮»‬‭. ‬

وأشار‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬عبر‭ ‬صفحته‭ ‬على‭ ‬فيسبوك‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الرهائن‭ ‬‮«‬كانوا‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‭ ‬لكن‭ ‬قرر‭ ‬نتنياهو‭ ‬وحكومة‭ ‬الموت‭ ‬التابعة‭ ‬له‭ ‬عدم‭ ‬إنقاذهم‮»‬‭. ‬

وأوضح‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يزال‭ ‬هناك‭ ‬رهائن‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة،‭ ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬بإمكاننا‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬حث‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬يوآف‭ ‬جالانت‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬التراجع‭ ‬عن‭ ‬تمسكها‭ ‬بإبقاء‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬عند‭ ‬ممر‭ ‬فيلادلفيا‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬الحدود‭ ‬بين‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬ومصر،‭ ‬وهي‭ ‬نقطة‭ ‬خلاف‭ ‬رئيسية‭ ‬في‭ ‬المفاوضات‭ ‬بشأن‭ ‬وقف‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬

وأكد‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬يجب‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬أن‭ ‬يجتمع‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬ويعود‭ ‬عن‭ ‬القرار‭ ‬الذي‭ ‬يوم‭ ‬اتخذ‭ ‬الخميس‮»‬،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نعيد‭ ‬الرهائن‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يزالون‭ ‬محتجزين‭ ‬لدى‭ ‬حماس‮»‬‭. ‬

وأكد‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أن‭ ‬الرهائن‭ ‬الستة‭ ‬الذين‭ ‬أعيدت‭ ‬جثثهم‭ ‬كانوا‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‭ ‬زاعما‭ ‬انهم‭ ‬‮«‬قتلوا‭ ‬بدم‭ ‬بارد‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬حماس‮»‬‭. ‬

وظهرت‭ ‬أدلة‭ ‬على‭ ‬حياة‭ ‬هؤلاء‭ ‬الرهائن،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬شريط‭ ‬فيديو‭ ‬لهيرش‭ ‬غولدبرغ‭ ‬بولين‭ ‬في‭ ‬ابريل‭ ‬الماضي‭. ‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬منتدى‭ ‬عائلات‭ ‬الرهائن‭ ‬المحتجزين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭: ‬‮«‬لولا‭ ‬التأخير‭ ‬والتخريب‭ ‬والأعذار‭ ‬لكان‭ ‬من‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬يظل‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬علمنا‭ ‬بوفاتهم‭ ‬هذا‭ ‬الصباح‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‮»‬‭ ‬داعيا‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬الرهائن‭. ‬

وقال‭ ‬قيادي‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬فضّل‭ ‬عدم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هويته‭ ‬إن‭ ‬‮«‬بعض‭ ‬أسماء‭ ‬الأسرى‭ ‬الذين‭ ‬أعلن‭ ‬الاحتلال‭ ‬العثور‭ ‬عليهم‭ ‬كانوا‭ ‬ضمن‭ ‬القائمة‭ ‬التي‭ ‬وافقت‭ ‬عليها‭ ‬حماس‭ ‬للإفراج‭ ‬عنهم‮»‬‭. ‬