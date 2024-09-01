((البحرين الوطني)) يوقع اتفاقية مع ((تمكين)) لتقديم حلول تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلن بنك البحرين الوطني (
NBB ) توقيع اتفاقية شراكة مع صندوق العمل (تمكين) لدعم خطط النمو والتوسع الخاصة برواد الأعمال عبر تزويدهم بتمويل مدعوم ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتأتي هذه الاتفاقية ضمن برنامج تمويل المقدم من تمكين والذي يهدف إلى تقديم حلول تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وذلك من خلال دعم نسبة من أرباح التمويل لتمكين المؤسسات من النمو والتطور.
وتعزيزاً لأهمية مجال ريادة الأعمال في رفد الاقتصاد المحلي، سيعمل بنك البحرين الوطني على دعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال طرح مخطط تمويلي شامل، حيث سيتمكن العملاء من تقديم طلباتهم للبنك والتي ستخضع للتقييم وفق معايير محددة من قبل البنك، وسيتم احتساب أسعار فائدة مدعومة من تمكين للمؤسسات التي تتم الموافقة على طلباتها، إلى جانب رأس المال اللازم للنهوض بأعمالهم.
وبهذه المناسبة، قالت مها مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل «تمكين»: «يعتبر التمويل ركناً أساسيا لنمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل أكثر من 93 % من المؤسسات في الاقتصاد الوطني، ونحن ملتزمون بدعم هذه المؤسسات من خلال حلول تمويلية بالتعاون مع عدد من البنوك المحلية، من ضمنها بنك البحرين الوطني، وهو ما يعكس التزام تمكين بمواصلة جهودها في دعم وتعزيز المؤسسات العاملة في القطاع الخاص، وذلك لدفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة من خلال المساهمة في خلق فرص العمل للمواطنين». وصرح عثمان أحمد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين الوطني بقوله: «نحن فخورون بالتعاون مع تمكين لتعزيز مساعينا الرامية إلى دعم هذا القطاع الحيوي. فإننا نهدف -من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية- إلى تقديم حلول مصرفية تصب في صالح تسريع نمو سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة على نطاق أوسع. ويظل بنك البحرين الوطني ملتزمًا بالاستثمار في أهم القطاعات الرئيسية على صعيد المملكة، بغية المساهمة في خطة التعافي الاقتصادي، وتنفيذا لرؤية 2030. وينصب تركيزنا على توفير منتجات مالية مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يضمن حصولها على رأس المال اللازم لنموها. بالإضافة إلى ذلك، نحن ملتزمون بتعزيز الابتكار والاستدامة داخل القطاع المصرفي، ومواءمة جهودنا مع الأهداف الاقتصادية للمملكة. ومن خلال العمل الوثيق مع تمكين، نحن على ثقة من قدرتنا على المساعدة في إنشاء نظام دعم قوي للشركات الصغيرة والمتوسطة، ودفع عجلة التنويع الاقتصادي وخلق فرص العمل».
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