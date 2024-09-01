((البحرين الوطني)) يوقع اتفاقية مع ((تمكين)) لتقديم حلول تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)NBB

وتعزيزاً‭ ‬لأهمية‭ ‬مجال‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬رفد‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المحلي،‭ ‬سيعمل‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬تطوير‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬طرح‭ ‬مخطط‭ ‬تمويلي‭ ‬شامل،‭ ‬حيث‭ ‬سيتمكن‭ ‬العملاء‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬طلباتهم‭ ‬للبنك‭ ‬والتي‭ ‬ستخضع‭ ‬للتقييم‭ ‬وفق‭ ‬معايير‭ ‬محددة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬البنك،‭ ‬وسيتم‭ ‬احتساب‭ ‬أسعار‭ ‬فائدة‭ ‬مدعومة‭ ‬من‭ ‬تمكين‭ ‬للمؤسسات‭ ‬التي‭ ‬تتم‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬طلباتها،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬اللازم‭ ‬للنهوض‭ ‬بأعمالهم‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قالت‭ ‬مها‭ ‬مفيز‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لصندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭: ‬‮«‬يعتبر‭ ‬التمويل‭ ‬ركناً‭ ‬أساسيا‭ ‬لنمو‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬والتي‭ ‬تشكل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬93 % ‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬ونحن‭ ‬ملتزمون‭ ‬بدعم‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حلول‭ ‬تمويلية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬البنوك‭ ‬المحلية،‭ ‬من‭ ‬ضمنها‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬التزام‭ ‬تمكين‭ ‬بمواصلة‭ ‬جهودها‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬وتعزيز‭ ‬المؤسسات‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬وذلك‭ ‬لدفع‭ ‬عجلة‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬للمواطنين‮»‬‭. ‬وصرح‭ ‬عثمان‭ ‬أحمد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬بقوله‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬تمكين‭ ‬لتعزيز‭ ‬مساعينا‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الحيوي‭. ‬فإننا‭ ‬نهدف‭ -‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭- ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬حلول‭ ‬مصرفية‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬تسريع‭ ‬نمو‭ ‬سوق‭ ‬الشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬أوسع‭. ‬ويظل‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬ملتزمًا‭ ‬بالاستثمار‭ ‬في‭ ‬أهم‭ ‬القطاعات‭ ‬الرئيسية‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬المملكة،‭ ‬بغية‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬خطة‭ ‬التعافي‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬وتنفيذا‭ ‬لرؤية‭ ‬2030‭. ‬وينصب‭ ‬تركيزنا‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬منتجات‭ ‬مالية‭ ‬مصممة‭ ‬خصيصًا‭ ‬لتلبية‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الفريدة‭ ‬للشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة،‭ ‬مما‭ ‬يضمن‭ ‬حصولها‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬اللازم‭ ‬لنموها‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬نحن‭ ‬ملتزمون‭ ‬بتعزيز‭ ‬الابتكار‭ ‬والاستدامة‭ ‬داخل‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي،‭ ‬ومواءمة‭ ‬جهودنا‭ ‬مع‭ ‬الأهداف‭ ‬الاقتصادية‭ ‬للمملكة‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬العمل‭ ‬الوثيق‭ ‬مع‭ ‬تمكين،‭ ‬نحن‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬من‭ ‬قدرتنا‭ ‬على‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬إنشاء‭ ‬نظام‭ ‬دعم‭ ‬قوي‭ ‬للشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة،‭ ‬ودفع‭ ‬عجلة‭ ‬التنويع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وخلق‭ ‬فرص‭ ‬العمل‮»‬‭.‬