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طلاب الجامعة الأمريكية بالبحرين يختتمون برامج التدريب الصيفي

9/1/2024 7:11:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اختتم‭ ‬طلاب‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين‭ ‬برامجهم‭ ‬التدريبية‭ ‬الصيفية‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬متطلبات‭ ‬مناهجهم‭ ‬الدراسية،‭ ‬بما‭ ‬يجسد‭ ‬التزام‭ ‬الجامعة‭ ‬الراسخ‭ ‬بتنمية‭ ‬قدرات‭ ‬طلابها‭ ‬لإعداد‭ ‬جيل‭ ‬واعد‭ ‬من‭ ‬الكوادر‭ ‬الشابة،‭ ‬وتزويدهم‭ ‬بالمهارات‭ ‬والخبرة‭ ‬العملية‭ ‬اللازمة‭ ‬لدخول‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬بكل‭ ‬تنافسية‭.‬

وشارك‭ ‬في‭ ‬البرامج‭ ‬التدريبية‭ ‬73‭ ‬طالبًا‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬التخصصات‭ ‬بالجامعة‭ ‬والتحقوا‭ ‬ببرامج‭ ‬تدريبية‭ ‬متنوعة‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬منها‭ ‬شركة‭ ‬مطار‭ ‬البحرين،‭ ‬وصندوق‭ ‬العمل‭ ‬تمكين،‭ ‬وبنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬و STC ‭ ‬البحرين،‭ ‬وبنفيت،‭ ‬وبورصة‭ ‬البحرين،‭ ‬وبنك‭ ‬السلام،‭ ‬ومجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بالبحرين،‭ ‬ووزارة‭ ‬التجارة‭ ‬والصناعة‭ ‬بالبحرين،‭ ‬والبا،‭ ‬وبابكو،‭ ‬وشركة‭ ‬الخليج‭ ‬لصناعة‭ ‬البتروكيماويات،‭ ‬وجي‭ ‬بي‭ ‬مرغان،‭ ‬وانفستكورب،‭ ‬وأليستور،‭ ‬وبرينك،‭ ‬وبيون،‭ ‬وبي‭ ‬نت،‭ ‬وإدامة‭ ‬وغيرها‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّحت‭ ‬الدكتورة‭ ‬أمل‭ ‬العوضي،‭ ‬عميد‭ ‬شؤون‭ ‬الطلبة‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين‭: ‬‮«‬نحرص‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬أفضل‭ ‬تعليم‭ ‬عملي‭ ‬لطلابنا،‭ ‬وتدريبهم‭ ‬على‭ ‬مهارات‭ ‬القرن‭ ‬الحادي‭ ‬والعشرين،‭ ‬حيث‭ ‬يتيح‭ ‬هذا‭ ‬النهج‭ ‬للطلاب‭ ‬فرصة‭ ‬تطبيق‭ ‬ما‭ ‬تعلموه‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع،‭ ‬واكتساب‭ ‬الخبرات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتعزيز‭ ‬كفاءتهم‭ ‬وتميزهم،‭ ‬كما‭ ‬أننا‭ ‬نركز‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬على‭ ‬ربط‭ ‬طلابنا‭ ‬بسوق‭ ‬العمل،‭ ‬ومنحهم‭ ‬الفرصة‭ ‬لبناء‭ ‬روابط‭ ‬مع‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برنامج‭ ‬التدريب،‭ ‬وتمكينهم‭ ‬من‭ ‬صقل‭ ‬مهاراتهم‭ ‬لتتوافق‭ ‬مع‭ ‬سوق‭ ‬العمل‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أكدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬أمل‭ ‬العوضي‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬التدريب‭ ‬لطلاب‭ ‬الجامعة‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬إكساب‭ ‬الطلبة‭ ‬تجربة‭ ‬عملية‭ ‬متكاملة،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬المسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬تجاه‭ ‬المجتمع،‭ ‬وانطلاقًا‭ ‬من‭ ‬إيمان‭ ‬الجامعة‭ ‬بأهمية‭ ‬تدريب‭ ‬وتأهيل‭ ‬الكوادر‭ ‬الشابة،‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬السعي‭ ‬بجهود‭ ‬حثيثة‭ ‬لتبني‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬حصول‭ ‬الطلبة‭ ‬والخريجين‭ ‬على‭ ‬فرص‭ ‬تدريب‭ ‬نوعية‭ ‬تهيئ‭ ‬نجاحهم‭ ‬المهني‭ ‬مستقبلاً‭ ‬وتضمن‭ ‬حصولهم‭ ‬على‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬واعدة،‭ ‬مشيرةً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬تعتزم‭ ‬المضي‭ ‬قدمًا‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬البرامج‭ ‬التدريبية‭ ‬لتمكين‭ ‬جيل‭ ‬الشباب‭ ‬وتزويدهم‭ ‬بالمهارات‭ ‬العملية‭ ‬والمهنية‭ ‬اللازمة‭.‬

كما‭ ‬أعربت‭ ‬الدكتورة‭ ‬العوضي‭ ‬عن‭ ‬شكر‭ ‬الجامعة‭ ‬وتقديرها‭ ‬للشركات‭ ‬الداعمة‭ ‬والمشاركة،‭ ‬وبما‭ ‬يعكس‭ ‬حرص‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭ ‬الرائدة‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬وتنميتها‭ ‬ومساندتها‭ ‬في‭ ‬رحلتها‭ ‬نحو‭ ‬دخول‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬والإنتاج‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬الازدهار‭ ‬الوطني‭. ‬هذا‭ ‬وقد‭ ‬تميز‭ ‬البرنامج‭ ‬التدريبي‭ ‬بتنوع‭ ‬الفرص‭ ‬المتاحة‭ ‬للطلاب،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬توزيعهم‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الشركات‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬تخصصاتهم‭ ‬الأكاديمية،‭ ‬والتي‭ ‬شملت‭ ‬علوم‭ ‬الحاسوب،‭ ‬والمالية،‭ ‬والإدارة،‭ ‬والهندسة‭ ‬الصناعية،‭ ‬والهندسة‭ ‬الميكانيكية،‭ ‬والوسائط‭ ‬المتعددة،‭ ‬وقد‭ ‬أتاح‭ ‬هذا‭ ‬التنوع‭ ‬للطلاب‭ ‬فرصة‭ ‬فريدة‭ ‬لتطبيق‭ ‬معارفهم‭ ‬النظرية‭ ‬في‭ ‬بيئات‭ ‬عمل‭ ‬حقيقية،‭ ‬واكتساب‭ ‬خبرات‭ ‬عملية‭ ‬قيمة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مسيرتهم‭ ‬المهنية‭ ‬المستقبلية‭.‬

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