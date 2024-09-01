((سجلي)).. تطوير وتحديثإضافة 30 نشاطا تجاريا جديدا ضمن مبادرة ((سجلي))

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يجوز للمحل التجاري الافتراضي توظيف البحرينيين فقط





كتب‭ ‬علي‭ ‬عبدالخالق‭:‬

تصوير‭: ‬حسين‭ ‬عبدالله

كشفت‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬عن‭ ‬تحديثات‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬دليل‭ ‬المحل‭ ‬التجاري‭ ‬الافتراضي‭ ‬‮«‬سجلي‮»‬،‭ ‬المبادرة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تدشينها‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬والتي‭ ‬تتيح‭ ‬للمواطنين‭ ‬البحرينيين‭ ‬ممارسة‭ ‬أنشطة‭ ‬تجارية‭ ‬محددة‭ ‬عبر‭ ‬إصدار‭ ‬سجل‭ ‬تجاري‭ ‬لمؤسسة‭ ‬تجارية‭ ‬فردية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬عنوان‭ ‬تجاري‭ ‬فعلي،‭ ‬حيث‭ ‬تضمنت‭ ‬التحديثات‭ ‬إضافة‭ ‬30‭ ‬نشاطا‭ ‬تجاريا‭ ‬جديدا‭ ‬ليصبح‭ ‬العدد‭ ‬الإجمالي‭ ‬71‭ ‬نشاطا‭.‬

وخلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬عقد‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الأحد،‭ ‬أوضح‭ ‬فيصل‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالله‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للسجل‭ ‬التجاري‭ ‬والشركات‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬أنه‭ ‬قبل‭ ‬تقديم‭ ‬طلب‭ ‬الترخيص‭ ‬يجب‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬استيفاء‭ ‬بعض‭ ‬من‭ ‬الاشتراطات،‭ ‬أبرزها‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬مالك‭ ‬السجل‭ ‬بحريني‭ ‬الجنسية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مزاولة‭ ‬النشاط‭ ‬التجاري‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬شكل‭ ‬مؤسسة‭ ‬تجارية‭ ‬فردية‭ ‬فقط،‭ ‬وتوفير‭ ‬عنوان‭ ‬مراسلة‭ ‬دائم‭.‬





وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬يسمح‭ ‬لمالك‭ ‬السجل‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬مالكاً‭ ‬لمؤسسة‭ ‬تجارية‭ ‬فردية‭ ‬أو‭ ‬شركة‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬يسمح‭ ‬بذلك‭ ‬في‭ ‬السابق،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬مانع‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬مالك‭ ‬السجل‭ ‬عضواً‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة،‭ ‬ويجوز‭ ‬للمحل‭ ‬التجاري‭ ‬الافتراضي‭ ‬توظيف‭ ‬البحرينيين‭ ‬فقط‭.‬

وأشار‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للسجل‭ ‬التجاري‭ ‬والشركات‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬سعياً‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬وتشجيع‭ ‬المشاريع‭ ‬الصغيرة‭ ‬للأفراد‭ ‬واعطائها‭ ‬الصفة‭ ‬القانونية‭ ‬لمزاولة‭ ‬أعمالها‭ ‬ولتبسيط‭ ‬إجراء‭ ‬تأسيس‭ ‬بعض‭ ‬المنشآت‭ (‬لأصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬الحرة‭ ‬مثل‭ ‬المصورين‭ ‬والمترجمين‭ ‬والمدربين‭ ‬والمستشارين‭ ‬وغيرهم‭) ‬ورغبتها‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬نموذج‭ ‬جديد‭ ‬لممارسة‭ ‬بعض‭ ‬الأنشطة‭ ‬التجارية،‭ ‬بادرت‭ ‬الوزارة‭ ‬بإصدار‭ ‬قرار‭ ‬بالسماح‭ ‬بمزاولة‭ ‬بعض‭ ‬الأنشطة‭ ‬التجارية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬تسجيل‭ ‬المنشأة‭ ‬على‭ ‬عنوان‭ ‬مكتب‭ ‬أو‭ ‬مقر‭.‬

ولفت‭ ‬خلال‭ ‬تصريحه‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مجموع‭ ‬السجلات‭ ‬التجارية‭ ‬الافتراضية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬6100‭ ‬سجل‭ ‬تجاري‭ ‬افتراضي،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬الممارسات‭ ‬التجارية‭ ‬المشبوهة‭ ‬والتي‭ ‬قد‭ ‬تخدع‭ ‬المستهلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬بيع‭ ‬المنتجات‭ ‬أو‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬يعرضه‭ ‬المتجر‭ ‬الإلكتروني‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المشكلات‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تواجه‭ ‬المستهلك‭ ‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬الشراء‭ ‬إلكترونيا،‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬ثقة‭ ‬المستهلك‭ ‬ومنحه‭ ‬الخيار‭ ‬الأمثل‭ ‬والآمن‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬المتاجر‭ ‬الإلكترونية‭ ‬المرخصة‭ ‬حفاظاً‭ ‬على‭ ‬حقوقه‭ ‬أثناء‭ ‬عملية‭ ‬الشراء‭ ‬الإلكتروني‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أوضح‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬التسجيل‭ ‬بوزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬بدر‭ ‬السعد،‭ ‬أبرز‭ ‬الأنشطة‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬إضافتها‭ ‬وتضم‭ ‬الخدمات‭ ‬الشخصية‭ ‬وأنشطة‭ ‬التصليح‭ ‬مثل‭ ‬إصلاح‭ ‬الحواسيب‭ ‬والمعدات‭ ‬الملحقة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الأنشطة‭ ‬المهنية‭ ‬والعلمية‭ ‬والتقنية‭ ‬مثل‭ ‬تنظيم‭ ‬المؤتمرات‭ ‬والمعارض‭ ‬التجارية‭ ‬والدعاية‭ ‬والاعلان‭.‬

وأضاف‭: ‬تمت‭ ‬إضافة‭ ‬أنشطة‭ ‬الخدمات‭ ‬الإدارية‭ ‬وخدمات‭ ‬الدعم‭ ‬أيضاً‭ ‬مثل‭ ‬تأجير‭ ‬السلع‭ ‬الترفيهية‭ ‬والرياضية‭ ‬وأنشطة‭ ‬بيع‭ ‬التذاكر‭ ‬للأحداث‭ ‬المسرحية‭ ‬والرياضية‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬أنواع‭ ‬التسلية‭ ‬والترفيه‭ (‬لا‭ ‬يشمل‭ ‬بيع‭ ‬تذاكر‭ ‬الطيران‭)‬،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أنشطة‭ ‬التعليم،‭ ‬وأنشطة‭ ‬التجارة‭ ‬وإصلاح‭ ‬المركبات‭ ‬ذات‭ ‬المحركات‭ ‬والدراجات‭ ‬النارية،‭ ‬وأنشطة‭ ‬الاستشارات‭ ‬الهندسية‭ ‬الزراعية،‭ ‬والتشييد‭ ‬وأنشطة‭ ‬خدمات‭ ‬الإقامة‭ ‬والطعام‭.‬

وأشار‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬التسجيل‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬تعد‭ ‬إحدى‭ ‬مبادرات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الوطنية‭ ‬للتجارة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬تسهيل‭ ‬وتنظيم‭ ‬الإجراءات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بممارسة‭ ‬التجارة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬بصورة‭ ‬قانونية‭ ‬مرخصة‭ ‬ومرنة،‭ ‬كما‭ ‬تتيح‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬المجال‭ ‬لممارسي‭ ‬الأعمال‭ ‬التجارية‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬لتسجيل‭ ‬أعمالهم‭ ‬التجارية‭ ‬مع‭ ‬عدم‭ ‬اشتراط‭ ‬وجود‭ ‬محل‭ ‬تجاري‭ ‬فعلي‭ ‬لضمان‭ ‬الحقوق‭ ‬التجارية‭ ‬لجميع‭ ‬الأطراف‭ ‬تنفيذاً‭ ‬لرغبة‭ ‬أصحاب‭ ‬الحسابات‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬لتسجيل‭ ‬هذه‭ ‬الحسابات‭ ‬رسميا‭ ‬كأنشطة‭ ‬تجارية‭ ‬مرخصة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الوزارة‭ ‬للبيع‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬حفاظاً‭ ‬على‭ ‬مكتسباتها‭ ‬من‭ ‬نجاح‭ ‬وشهرة،‭ ‬ويضفي‭ ‬عليها‭ ‬طابع‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬التعاملات‭ ‬التجارية‭.‬







