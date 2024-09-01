رئيس الشورى يهنّئ علي العرادي بتعيينه رئيسًا لغرفة البحرين لتسوية المنازعات

وأشاد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬بالإسهامات‭ ‬الوطنية‭ ‬المشهودة،‭ ‬والأدوار‭ ‬التي‭ ‬يضطلع‭ ‬بها‭ ‬علي‭ ‬عبدالله‭ ‬العرادي،‭ ‬في‭ ‬النهوض‭ ‬بمسارات‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬والتشريعي،‭ ‬داعيًا‭ ‬الله‭ ‬العلي‭ ‬القدير‭ ‬أن‭ ‬يوفقه‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬الغرفة،‭ ‬ويكلل‭ ‬جهودهم‭ ‬بالنجاح‭ ‬والتوفيق‭ ‬لخدمة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة،‭ ‬ويواصلوا‭ ‬بعطاءاتهم‭ ‬المخلصة‭ ‬حصد‭ ‬الإنجازات‭ ‬والنجاحات‭ ‬التي‭ ‬تحققها‭ ‬غرفة‭ ‬البحرين‭ ‬لتسوية‭ ‬المنازعات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والمالية‭ ‬والاستثمارية‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسها‭. ‬

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