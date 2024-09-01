رئيس الشورى يهنّئ علي العرادي بتعيينه رئيسًا لغرفة البحرين لتسوية المنازعات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
هنَّأ علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى علي عبدالله العرادي، عضو مجلس الشورى، بمناسبة صدور المرسوم الملكي السامي بتعيينه رئيسًا لغرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، مؤكدًا أنَّ هذه الثقة الملكية تعكس كفاءته، وجهوده الحثيثة في خدمة مملكة البحرين، وما يمتلكه من خبرة قانونية متميزة.
وأشاد رئيس مجلس الشورى بالإسهامات الوطنية المشهودة، والأدوار التي يضطلع بها علي عبدالله العرادي، في النهوض بمسارات العمل الوطني والتشريعي، داعيًا الله العلي القدير أن يوفقه وأعضاء مجلس أمناء الغرفة، ويكلل جهودهم بالنجاح والتوفيق لخدمة مملكة البحرين في ظل القيادة الحكيمة، ويواصلوا بعطاءاتهم المخلصة حصد الإنجازات والنجاحات التي تحققها غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية منذ تأسيسها.
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