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رئيس الشورى يهنّئ علي العرادي بتعيينه رئيسًا لغرفة البحرين لتسوية المنازعات

9/1/2024 7:11:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) هنَّأ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬علي‭ ‬عبدالله‭ ‬العرادي،‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬بمناسبة‭ ‬صدور‭ ‬المرسوم‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬بتعيينه‭ ‬رئيسًا‭ ‬لغرفة‭ ‬البحرين‭ ‬لتسوية‭ ‬المنازعات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والمالية‭ ‬والاستثمارية،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أنَّ‭ ‬هذه‭ ‬الثقة‭ ‬الملكية‭ ‬تعكس‭ ‬كفاءته،‭ ‬وجهوده‭ ‬الحثيثة‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وما‭ ‬يمتلكه‭ ‬من‭ ‬خبرة‭ ‬قانونية‭ ‬متميزة‭.‬

وأشاد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬بالإسهامات‭ ‬الوطنية‭ ‬المشهودة،‭ ‬والأدوار‭ ‬التي‭ ‬يضطلع‭ ‬بها‭ ‬علي‭ ‬عبدالله‭ ‬العرادي،‭ ‬في‭ ‬النهوض‭ ‬بمسارات‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬والتشريعي،‭ ‬داعيًا‭ ‬الله‭ ‬العلي‭ ‬القدير‭ ‬أن‭ ‬يوفقه‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬الغرفة،‭ ‬ويكلل‭ ‬جهودهم‭ ‬بالنجاح‭ ‬والتوفيق‭ ‬لخدمة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة،‭ ‬ويواصلوا‭ ‬بعطاءاتهم‭ ‬المخلصة‭ ‬حصد‭ ‬الإنجازات‭ ‬والنجاحات‭ ‬التي‭ ‬تحققها‭ ‬غرفة‭ ‬البحرين‭ ‬لتسوية‭ ‬المنازعات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والمالية‭ ‬والاستثمارية‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسها‭. ‬

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