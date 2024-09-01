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القائد العام يهنئ سفير البحرين لدى قطر بالثقة الملكية

9/1/2024 7:11:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬الغتم‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬الشقيقة،‭ ‬بمناسبة‭ ‬تعيينه‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬هنأ‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬الشقيقة‭ ‬بالثقة‭ ‬الملكية‭ ‬السامية،‭ ‬متمنياً‭ ‬له‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬مهامه‭ ‬الدبلوماسية،‭ ‬مشيداً‭ ‬بمتانة‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬الوطيدة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭.‬

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