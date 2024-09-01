القائد العام يهنئ سفير البحرين لدى قطر بالثقة الملكية

القائد العام يهنئ سفير البحرين لدى قطر بالثقة الملكية
التاريخ
9/1/2024 7:11:41 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين صباح أمس محمد بن علي الغتم سفير مملكة البحرين لدى دولة قطر الشقيقة، بمناسبة تعيينه.
وخلال اللقاء هنأ القائد العام لقوة دفاع البحرين سفير مملكة البحرين لدى دولة قطر الشقيقة بالثقة الملكية السامية، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهامه الدبلوماسية، مشيداً بمتانة العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين.
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