الملك وولي العهد رئيس الوزراء يهنئان رئيـس أوزبكستـان بذكرى الاستقلال

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، برقية تهنئة إلى فخامــة الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيـس جمهوريـة أوزبكستـان بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. أعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته موفور الصحة والسعادة ولشعب جمهورية أوزبكستان الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى السيد عبدالله أريبوف رئيس وزراء جمهورية أوزبكستان.
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