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رفع سقف إصدار ((سندات التنمية)) إلى 18 مليار دينار

9/1/2024 7:11:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صدر‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬مرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ ‬10‭ ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ ‬15‭ ‬لسنة‭ ‬1977‭ ‬بإصدار‭ ‬سندات‭ ‬التنمية،‭ ‬يقضي‭ ‬بأن‭ ‬يؤذن‭ ‬لوزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬بالاتفاق‭ ‬مع‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬بأن‭ ‬يصدر‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أو‭ ‬خارجها‭ ‬أذونات‭ ‬على‭ ‬الخزانة‭ ‬العامة،‭ ‬وسندات‭ ‬تسمى‭ ‬‮«‬سندات‭ ‬التنمية‮»‬‭ ‬وأدوات‭ ‬تمويل‭ ‬متوافقة‭ ‬مع‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬وتسهيلات‭ ‬ائتمانية‭ ‬في‭ ‬حدود‭ (‬18000‭) ‬مليون‭ ‬دينار‭.‬

كما‭ ‬يقضي‭ ‬المرسوم‭ ‬المنشور‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭ ‬بأن‭ ‬يكون‭ ‬لوزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬بالاتفاق‭ ‬مع‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬أن‭ ‬يصدر‭ ‬تلك‭ ‬الأذونات‭ ‬والسندات‭ ‬وأدوات‭ ‬التمويل‭ ‬سواء‭ ‬بالدينار‭ ‬البحريني‭ ‬أو‭ ‬بعملات‭ ‬قابلة‭ ‬للتحويل،‭ ‬كما‭ ‬يكون‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬يعيد‭ ‬إصدارها‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬المستهلك‭ ‬بحيث‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬قيمتها‭ ‬المتداولة‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬على‭ ‬18000‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭. ‬

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