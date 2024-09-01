رفع سقف إصدار ((سندات التنمية)) إلى 18 مليار دينار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كما‭ ‬يقضي‭ ‬المرسوم‭ ‬المنشور‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭ ‬بأن‭ ‬يكون‭ ‬لوزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬بالاتفاق‭ ‬مع‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬أن‭ ‬يصدر‭ ‬تلك‭ ‬الأذونات‭ ‬والسندات‭ ‬وأدوات‭ ‬التمويل‭ ‬سواء‭ ‬بالدينار‭ ‬البحريني‭ ‬أو‭ ‬بعملات‭ ‬قابلة‭ ‬للتحويل،‭ ‬كما‭ ‬يكون‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬يعيد‭ ‬إصدارها‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬المستهلك‭ ‬بحيث‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬قيمتها‭ ‬المتداولة‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬على‭ ‬18000‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭. ‬