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القرار لن يشمل الشركات البحرينية.. وسيزيد السيولة المالية في الاقتصاد

9/1/2024 7:11:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) المسقطي: ضريبة «الشركات متعددة الجنسيات» خطوة في الاتجاه

الصحيح لزيادة الإيرادات الوطنية والحد من تسرب الأرباح إلى الخارج

أكد‭ ‬خالد‭ ‬حسين‭ ‬المسقطي‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬أن‭ ‬قرار‭ ‬الجهاز‭ ‬الوطني‭ ‬للإيرادات‭ ‬بتطبيق‭ ‬الضريبة‭ ‬على‭ ‬الشركات‭ ‬الكبيرة‭ ‬متعددة‭ ‬الجنسيات‭ (‬ DMTT ‭) ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬التي‭ ‬تتجاوز‭ ‬إيراداتها‭ ‬السنوية‭ ‬العالمية‭ ‬750‭ ‬مليون‭ ‬يورو،‭ ‬يعد‭ ‬خطوة‭ ‬في‭ ‬المسار‭ ‬الصحيح‭ ‬لزيادة‭ ‬الإيرادات‭ ‬الوطنية‭ ‬مع‭ ‬عدم‭ ‬المساس‭ ‬بإيرادات‭ ‬الشركات‭ ‬البحرينية،‭ ‬مبينًا‭ ‬أن‭ ‬تطبيق‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الضريبة‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التزام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ببرنامج‭ ‬التوازن‭ ‬المالي،‭ ‬الذي‭ ‬حققت‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬تقدمًا‭ ‬ملموسًا‭ ‬انعكس‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬المالي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬للمملكة‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭.‬

وأوضح‭ ‬المسقطي‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬جاء‭ ‬بتفاصيل‭ ‬واضحة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬التطبيق،‭ ‬والتفاصيل،‭ ‬ونطاق‭ ‬شموليته،‭ ‬وموعد‭ ‬تطبيقه،‭ ‬وبشكل‭ ‬مطمئن‭ ‬للشركات‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الأهداف‭ ‬الرئيسية‭ ‬لتطبيقه،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬سيحقق‭ ‬مردودًا‭ ‬ماليًا‭ ‬سينعكس‭ ‬على‭ ‬مسارات‭ ‬التنمية‭ ‬المتعددة‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬المملكة،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬تحويل‭ ‬الأرباح‭ ‬المتحققة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الشركات‭ ‬متعددة‭ ‬الجنسيات‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬إلى‭ ‬الخارج،‭ ‬وضمان‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬تسرب‭ ‬الإيرادات،‭ ‬لافتًا‭ ‬إلى‭ ‬اهتمام‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬وحرصها‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تتخذ‭ ‬المملكة‭ ‬خطوات‭ ‬جادة‭ ‬تضمن‭ ‬تحقيق‭ ‬التوازن‭ ‬والنمو‭ ‬المالي،‭ ‬مع‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬مصالح‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭.‬

وبيّن‭ ‬المسقطي‭ ‬أن‭ ‬تطبيق‭ ‬الضريبة‭ ‬على‭ ‬الشركات‭ ‬الكبيرة‭ ‬متعددة‭ ‬الجنسيات‭ ‬يُعد‭ ‬قرارًا‭ ‬لم‭ ‬تتفرد‭ ‬به‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بل‭ ‬هو‭ ‬التزام‭ ‬منها‭ ‬بصفتها‭ ‬عضوًا‭ ‬في‭ ‬الإطار‭ ‬الشامل‭ ‬لمنظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتنمية‭ (‬ OECD ‭) ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2018،‭ ‬وبصفتها‭ ‬إحدى‭ ‬الدول‭ ‬الموقعة‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬الإصلاح‭ ‬الضريبي‭ ‬ذي‭ ‬الركيزتين‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬بالقواعد‭ ‬النموذجية‭ ‬لمكافحة‭ ‬تآكل‭ ‬الوعاء‭ ‬الضريبي‭ ‬وتحويل‭ ‬الأرباح‭ (‬ BEPS ‭)‬،‭ ‬حيث‭ ‬التزمت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬140‭ ‬دولة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬جميع‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬بالإطار‭ ‬الشامل‭ ‬الذي‭ ‬أقرته‭ ‬منظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتنمية،‭ ‬موضحًا‭ ‬المسقطي‭ ‬أن‭ ‬تطبيق‭ ‬القرار‭ ‬سينأى‭ ‬بالمملكة‭ ‬عن‭ ‬خسارة‭ ‬الإيرادات‭ ‬الضريبية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2025م‭ ‬لصالح‭ ‬دول‭ ‬أخرى‭ ‬تطبق‭ ‬قواعد‭ ‬الركيزة‭ ‬الثانية‭.‬

وذكر‭ ‬المسقطي‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬يعكس‭ ‬كفاءة‭ ‬الإدارة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والمالية‭ ‬لدى‭ ‬المملكة‭ ‬بقيادة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬ومساندة‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬التي‭ ‬تضع‭ ‬نصب‭ ‬عينيها‭ ‬دائمًا‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬المكانة‭ ‬المالية‭ ‬للمملكة‭ ‬محليًا‭ ‬ودوليًا،‭ ‬بالشكل‭ ‬الذي‭ ‬يضمن‭ ‬استمرارية‭ ‬نشاط‭ ‬وحيوية‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬وسيولته‭ ‬المالية،‭ ‬مثمنًا‭ ‬عاليًا‭ ‬حصر‭ ‬تطبيق‭ ‬قرار‭ ‬الضريبة‭ ‬على‭ ‬الشركات‭ ‬العالمية‭ ‬متعددة‭ ‬الجنسيات‭ ‬وعدم‭ ‬شموله‭ ‬للشركات‭ ‬الوطنية‭.‬

وذكر‭ ‬المسقطي‭ ‬أن‭ ‬المتغيرات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والمالية‭ ‬العالمية‭ ‬المتسارعة‭ ‬تحتم‭ ‬على‭ ‬المملكة‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬موازية‭ ‬تضمن‭ ‬استقرارها‭ ‬واستمرار‭ ‬نموها،‭ ‬موضحًا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬القرارات‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬بالدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬وليس‭ ‬العكس‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬نظرنا‭ ‬إلى‭ ‬سلبيات‭ ‬عدم‭ ‬تطبيقه،‭ ‬ولذلك‭ ‬نحن‭ ‬نطمئن‭ ‬القطاع‭ ‬التجاري‭ ‬المحلي‭ ‬بأن‭ ‬القرار‭ ‬لن‭ ‬يشملهم،‭ ‬وأن‭ ‬نتائج‭ ‬تطبيقه‭ ‬ستعود‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬النشاط‭ ‬والحيوية‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬نظرًا‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬السيولة‭ ‬المتوقعة‭ ‬فيه‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة،‭ ‬نتيجة‭ ‬لتحصيل‭ ‬أموال‭ ‬ضريبة‭ ‬الشركات‭ ‬العالمية‭ ‬متعددة‭ ‬الجنسيات‭. ‬

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