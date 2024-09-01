رئيسة مالية النواب: عملنا مع الحكومة لصياغة إطار تشريعي متزن لضريبة الشركات الأجنبية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬انها‭ ‬تقدمت‭ ‬قبل‭ ‬عام‭ ‬بمقترح‭ ‬بقانون‭ ‬لوضع‭ ‬الإطار‭ ‬التشريعي‭ ‬لضريبة‭ ‬الشركات‭ ‬الأجنبية‭ ‬بمعية‭ ‬النائب‭ ‬خالد‭ ‬بوعنق‭ ‬مشيدة‭ ‬باستجابة‭ ‬الحكومة‭ ‬بهذا‭ ‬المقترح‭ ‬والأخذ‭ ‬به‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ملتزمة‭ ‬بالمضي‭ ‬في‭ ‬الاتجاه‭ ‬ذاته‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أقر‭ ‬قادة‭ ‬دول‭ ‬العشرين‭ ‬ومنهم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬اتفاقا‭ ‬دوليا‭ ‬برعاية‭ ‬منظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتنمية‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬بوضع‭ ‬ضريبة‭ ‬بنسبة‭ ‬15‭% ‬على‭ ‬أرباح‭ ‬الشركات‭ ‬العالمية،‭ ‬حيث‭ ‬بدأت‭ ‬بتطبيقها‭ ‬تدريجيا‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭.‬

وكانت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬قد‭ ‬اجتمعت‭ ‬مع‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬لبلورة‭ ‬الأفكار‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬ضريبة‭ ‬الشركات،‭ ‬وخاضت‭ ‬مباحثات‭ ‬نيابية‭ ‬حكومية‭ ‬بهدف‭ ‬الخروج‭ ‬بصورة‭ ‬توافقية‭ ‬وصياغة‭ ‬تشريعية‭ ‬متزنة‭ ‬لقانون‭ ‬ضريبة‭ ‬الشركات‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬ولا‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الجاذبة‭ ‬للاستثمار‭ ‬وحفظ‭ ‬الاستثمارات‭ ‬وخلق‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬البحريني‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬ستباشر‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬الضريبة‭ ‬على‭ ‬الشركات‭ ‬الكبيرة‭ ‬والمتعددة‭ ‬الجنسيات‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والتي‭ ‬تتجاوز‭ ‬إيراداتها‭ ‬السنوية‭ ‬750‭ ‬مليون‭ ‬يورو،‭ ‬وفقا‭ ‬للمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم11‭ ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬وبما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬متطلبات‭ ‬الركيزة‭ ‬الثانية‭ ‬لمنظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتنمية،‭ ‬حيث‭ ‬سيدخل‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭ ‬مطلع‭ ‬يناير‭ ‬2025،‭ ‬وقد‭ ‬تأخر‭ ‬إقرار‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬عاما‭ ‬كاملا،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬تطبيقه‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬بلورة‭ ‬الفريق‭ ‬النيابي‭ ‬الأفكار‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬حول‭ ‬وضع‭ ‬ضريبة‭ ‬على‭ ‬الشركات‭ ‬وبشكل‭ ‬حذر،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬أولاً‭ ‬بين‭ ‬الفريق‭ ‬النيابي‭ ‬والحكومة‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬ضريبة‭ ‬الشركات‭ ‬الكبيرة‭ ‬والمتعددة‭ ‬الجنسيات‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬ثم‭ ‬التدرج‭ ‬لتطبيقها‭ ‬على‭ ‬الشركات‭ ‬الكبرى‭. ‬وأوضحت‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬المالية‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬تجنب‭ ‬وضع‭ ‬ضريبة‭ ‬على‭ ‬رؤوس‭ ‬أموال‭ ‬الشركات،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬الضريبة‭ ‬ستكون‭ ‬على‭ ‬أرباح‭ ‬الشركات‭ ‬وبالتالي‭ ‬النأي‭ ‬عن‭ ‬فرض‭ ‬ضرائب‭ ‬على‭ ‬بوابة‭ ‬دخول‭ ‬الاستثمارات‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬بيئة‭ ‬المملكة‭ ‬الجاذبة‭ ‬للاستثمار‭.‬

كما‭ ‬نقلت‭ ‬بأن‭ ‬الحكومة‭ ‬قد‭ ‬بينت‭ ‬مسبقاً‭ ‬أنها‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬استقطاب‭ ‬استثمارات‭ ‬بقيمة‭ ‬2‭.‬5‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬وقد‭ ‬تمكنت‭ ‬الحكومة‭ ‬من‭ ‬استقطاب‭ ‬تدفقات‭ ‬استثمارية‭ ‬أجنبية‭ ‬مباشرة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬بحجم‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬بلغ‭ ‬6‭.‬8‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭.‬

ويبلغ‭ ‬حجم‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬تريليوني‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬فمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تحظى‭ ‬بوجود‭ ‬فرص‭ ‬استثمارية‭ ‬ضخمة،‭ ‬وبناء‭ ‬عليه‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬حوافز‭ ‬للاستثمار‭ ‬الأجنبي‭ ‬وسن‭ ‬تشريع‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تنويع‭ ‬مصادر‭ ‬الدخل‭ ‬مع‭ ‬عدم‭ ‬الاخلال‭ ‬بجاذبية‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وبتنافسية‭ ‬الاقتصاد‭ ‬البحريني‭ ‬الإقليمية،‭ ‬وخصوصا‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬تعيش‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬اقتصادية‭ ‬مزدهرة‭ ‬ويبلغ‭ ‬حجم‭ ‬اقتصادها‭ ‬تريليوني‭ ‬دولار‭ ‬وهو‭ ‬في‭ ‬نمو‭ ‬مستمر‭.‬

وأوضحت‭ ‬النائب‭ ‬زينب‭ ‬عبدالأمير‭ ‬أن‭ ‬قضية‭ ‬الدين‭ ‬العام‭ ‬قد‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬مقلق‭ ‬ويبقى‭ ‬الحل‭ ‬في‭ ‬كيفية‭ ‬إدارة‭ ‬الدين‭ ‬العام‭ ‬ورفع‭ ‬الوعاء‭ ‬الضريبي‭ ‬بتبني‭ ‬ضريبة‭ ‬الشركات،‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬الدين‭ ‬عام‭ ‬16‭.‬729‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬100%‭.‬

وطالبت‭ ‬رئيسة‭ ‬اللجنة‭ ‬المالية‭ ‬بإحكام‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬أسعار‭ ‬السلع‭ ‬بعد‭ ‬إقرار‭ ‬هذه‭ ‬الضريبة،‭ ‬وتفادي‭ ‬التلاعب‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬الأسعار،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭ ‬العالمية‭ ‬لن‭ ‬تخسر‭ ‬شيئا‭ ‬عند‭ ‬إقرار‭ ‬هذا‭ ‬التشريع‭ ‬الضريبي،‭ ‬فهي‭ ‬في‭ ‬الأساس‭ ‬تدفع‭ ‬الضريبة‭ ‬ذاتها‭ ‬لدول‭ ‬أخرى،‭ ‬وهذا‭ ‬الإطار‭ ‬التشريعي‭ ‬اليوم‭ ‬يأتي‭ ‬لتمكين‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬تحصيل‭ ‬حصتها‭ ‬الضريبية‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تأخذها‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬الأخرى‭.‬