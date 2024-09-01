إعادة تشكيل مجلس أمناء غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم مرسوم رقم (75) لسنة 2024، بإعادة تشكيل مجلس أمناء غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، وذلك بناءً على عرْض وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى
يُعاد تشكيل مجلس أمناء غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية برئاسة السيد علي عبدالله العرادي، وعضوية كُلٍّ من:
1- Sir Christopher Greenwood .
2- Tom Sikora .
3- Meg Kinnear .
4- Reza Mohtashami .
5- Darius Khambata .
6- السيدة أمينة جعفر العنيسي.
7- السيدة عائشة عبدالله مطيويع.
8- Marike Paulsson .
وتكون مدة عضويتهم في المجلس ثلاث سنوات.
المادة الثانية
على وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
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