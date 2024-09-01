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إعادة تشكيل مجلس أمناء غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية

9/1/2024 7:11:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صدر‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬مرسوم‭ ‬رقم‭ (‬75‭) ‬لسنة‭ ‬2024،‭ ‬بإعادة‭ ‬تشكيل‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬غرفة‭ ‬البحرين‭ ‬لتسوية‭ ‬المنازعات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والمالية‭ ‬والاستثمارية،‭ ‬وذلك‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬عرْض‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف،‭ ‬وبعد‭ ‬موافقة‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭:‬

المادة‭ ‬الأولى

يُعاد‭ ‬تشكيل‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬غرفة‭ ‬البحرين‭ ‬لتسوية‭ ‬المنازعات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والمالية‭ ‬والاستثمارية‭ ‬برئاسة‭ ‬السيد‭ ‬علي‭ ‬عبدالله‭ ‬العرادي،‭ ‬وعضوية‭ ‬كُلٍّ‭ ‬من‭:‬

1- Sir Christopher Greenwood .

2- Tom Sikora .

3-‭ ‬ Meg Kinnear .

4-‭ ‬ Reza Mohtashami .

5-‭ ‬ Darius Khambata .

6-‭ ‬السيدة‭ ‬أمينة‭ ‬جعفر‭ ‬العنيسي‭.‬

7-‭ ‬السيدة‭ ‬عائشة‭ ‬عبدالله‭ ‬مطيويع‭.‬

8-‭ ‬ Marike Paulsson .

وتكون‭ ‬مدة‭ ‬عضويتهم‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭.‬

المادة‭ ‬الثانية

على‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬المرسوم،‭ ‬ويُعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدوره،‭ ‬ويُنشَر‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬

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