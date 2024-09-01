الملك وولي العهد رئيس الوزراء يهنئان رئيس فيتنام بذكرى الاستقلال

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، برقية تهنئة إلى فخامــة الرئيس الدكتور تو لام رئيس جمهوريــــة فيتنـــام الاشتراكيـــة بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، أعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته موفور الصحة والسعادة ولشعب جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور تو لام رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى دولة السيد فام مينه تشينه رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية.
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