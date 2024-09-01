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تطبيق الضريبة على الشركات المتعددة الجنسيات التي تتجاوز إيراداتها العالمية السنوية 750 مليون يورو

9/1/2024 7:11:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكّد‭ ‬الجهاز‭ ‬الوطني‭ ‬للإيرادات‭ ‬تطبيق‭ ‬الضريبة‭ ‬على‭ ‬الشركات‭ ‬الكبيرة‭ ‬المتعددة‭ ‬الجنسيات‭ (‬ DMTT ‭) ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والتي‭ ‬تتجاوز‭ ‬إيراداتها‭ ‬السنوية‭ ‬العالمية‭ ‬750‭ ‬مليون‭ ‬يورو،‭ ‬وفقًا‭ ‬للمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬11‭) ‬لسنة‭ ‬2024،‭ ‬وبما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬متطلبات‭ ‬الركيزة‭ ‬الثانية‭ ‬لمنظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتنمية‭ (‬ OECD ‭).‬

وبين‭ ‬الجهاز‭ ‬أنّ‭ ‬هذا‭ ‬المرسوم‭ ‬سيدخل‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬2025،‭ ‬ويجب‭ ‬على‭ ‬المؤهلين‭ ‬التسجيل‭ ‬لدى‭ ‬الجهاز‭ ‬قبل‭ ‬الموعد‭ ‬النهائي‭ ‬المحدد‭ ‬في‭ ‬التشريعات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭.‬

وقال‭ ‬الجهاز‭ ‬إنّ‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬تأتي‭ ‬تماشياً‭ ‬مع‭ ‬انضمام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2018‭ ‬إلى‭ ‬الإطار‭ ‬الشامل‭ ‬لمنظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتنمية،‭ ‬وذلك‭ ‬دعمًا‭ ‬لمشروع‭ ‬الإصلاح‭ ‬الضريبي‭ ‬ذي‭ ‬الركيزتين‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬140‭ ‬دولة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭.‬

وتابع‭ ‬الجهاز‭ ‬الوطني‭ ‬للإيرادات‭ ‬بأنّه‭ ‬وكجزء‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الإصلاح‭ ‬الضريبي،‭ ‬طُرحت‭ ‬سياسة‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬العالمي‭ ‬للضريبة‭ ‬لضمان‭ ‬قيام‭ ‬الشركات‭ ‬الكبيرة‭ ‬متعددة‭ ‬الجنسيات‭ ‬بدفع‭ ‬معدل‭ ‬ضريبي‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬15 % ‭ ‬على‭ ‬الأرباح‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬دولة‭ ‬تعمل‭ ‬فيها‭.‬

وأوضح‭ ‬الجهاز‭ ‬أنّه‭ ‬ومع‭ ‬تطبيق‭ ‬الضريبة‭ ‬على‭ ‬الشركات‭ ‬متعددة‭ ‬الجنسيات،‭ ‬تؤكد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬التزامها‭ ‬بالمعايير‭ ‬الضريبية‭ ‬الدولية‭ ‬ومشاركتها‭ ‬في‭ ‬تأمين‭ ‬فرص‭ ‬عادلة‭ ‬ومتساوية‭ ‬للشركات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬حيث‭ ‬ستقوم‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬يشملها‭ ‬القانون‭ ‬بدفع‭ ‬معدل‭ ‬ضريبي‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬نسبة‭ ‬15 % ‭ ‬من‭ ‬الأرباح‭ ‬المحققة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

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