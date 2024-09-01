محمد صلاح: أقضي موسمي الأخير مع ليفربول

أعرب النجم الدولي المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول، عن سعادته بفوز فريقه الكبير 3 / صفر على مضيفه وغريمه التقليدي مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، في قمة المرحلة الثالثة لبطولة الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه يقضي موسمه الأخير مع ليفربول.

وأحرز صلاح هدفاً وصنع هدفين آخرين أحرزهما زميله الكولومبي لويس دياز، ليقود ليفربول للحفاظ على العلامة الكاملة في البطولة حتى الآن، بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط، في المركز الثاني، بفارق الأهداف أمام مانشستر سيتي (المتصدر)، المتساوي معه في نفس الرصيد.

وقال صلاح لشبكة (سكاي سبورتس)، عقب المباراة التي أقيمت بملعب (أولد ترافورد) معقل مانشستر يونايتد: "لقد أمضيت صيفا جيدا، ووقتًا طويلاً للبقاء مع نفسي والتفكير بشكل إيجابي قليلا، هذا هو آخر موسم لي مع النادي وأريد الاستمتاع به".

وتابع "أشعر بأنني حر في لعب كرة القدم - سنرى ما سيحدث العام المقبل".

أكد صلاح "لكي أكون منصفا، كنت قادما إلى المباراة التي قد تكون المرة الأخيرة لي في أولد ترافورد. لم يتحدث معي أحد في النادي بشأن العقود. الأمر لا يعود لي، بل متروك للنادي".

وتحدث صلاح عن الفوز على مانشستر يونايتد، حيث قال "نتيجة رائعة. الجميع يعرف أن مباراة الديربي مهمة للجماهير والمدينة. نحن بحاجة للاستمرار على هذا النهج وإذا كنت تريد القتال من أجل الدوري فعليك الفوز بكل مباراة".

أضاف صلاح "لقد تمكنت من المشاركة في ثلاث مباريات، لذا أنا سعيد بذلك. يطلب منا المدرب أن نضغط بشكل عالي على الفرق المنافسة وتسببنا في ارتكاب لاعبي مانشستر يونايتد هفوتين تمكننا من استغلالهما. كان ذلك جزءا من الخطة".

أوضح قائد منتخب الفراعنة "مع (يورجن) كلوب كنا دائما نمضي على هذا النحو للحصول على الكرة. إن الأمر مشابه تمامًا لما كان عليه الحال قبل سبع سنوات، لدى المدرب نظامه الخاص ونحن نحاول التكيف معه".

وردا على سؤال بشأن سهولة المواجهة اليوم أمام مانشستر يونايتد، رد صلاح "أتفق معك، لقد فوجئت قليلاً بذلك. كان من الممكن أن تنتهي المباراة بخمسة أو ستة أهداف لمصلحتنا".

وكشف صلاح، الذي ينتهي عقده الحالي مع ليفربول الصيف المقبل "يأتي المدير الفني الجديد بأسلوبه ويريد من الجميع التكيف مع الوضع، وقد عقد عدة اجتماعات مع اللاعبين الكبار قائلاً إنهم بحاجة إلى تقديم مثال للاعبين الأصغر سناً".

يذكر أن صلاح ساهم بستة أهداف من إجمالي 7 أهداف أحرزها ليفربول في الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي، وذلك عقب تسجيله 3 أهداف وصناعته مثلها.