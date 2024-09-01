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عبدالله بن زايد يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

9/1/2024 3:14:52 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اليوم في أبوظبي معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

جرى خلال اللقاء، بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بمعالي جاسم محمد البديوي، مثمنا جهود الأمانة العامة في تعزيز العمل المشترك الخليجي - الخليجي، وكذلك مسارات التعاون الخليجي على الساحتين الإقليمية والدولية، لدعم الأهداف والرؤى المتبادلة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

كما أكد سموه حرص دولة الإمارات على دعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك بما يحقق الخير والازدهار والرخاء لشعوب دول مجلس التعاون الخليجي.

حضر اللقاء معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة.

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