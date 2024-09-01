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الصحة البصمة المرنة لمزاولي المهن الطبية المساعدة بعد الانتهاء من الأعمال المكلفين بها

9/1/2024 3:05:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالكريم العبدالله
أصدرت وزارة الصحة قرارا يتعين من خلاله لمزاولي المهن الطبية المساعدة العاملين في المرافق الصحية الالتزام بإثبات ((البصمة)) المرنة للتواجد أثناء الدوام الرسمي بعد الانتهاء من الأعمال المكلفين بها في أي وقت، شريطة أن يكون ذلك بعد انقضاء ساعتين على بداية الدوام الرسمي امتدادا حتى نهايته، مع الالتزام بإثبات بصمة الانصراف، وخاطبت وزارة الصحة جميع المناطق الصحية والمستشفيات والمراكز الصحية والتخصصية للالتزام بهذا القرار.

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