الصحة البصمة المرنة لمزاولي المهن الطبية المساعدة بعد الانتهاء من الأعمال المكلفين بها

(MENAFN
- Al-Anbaa)
عبدالكريم العبدالله
أصدرت وزارة الصحة قرارا يتعين من خلاله لمزاولي المهن الطبية المساعدة العاملين في المرافق الصحية الالتزام بإثبات ((البصمة)) المرنة للتواجد أثناء الدوام الرسمي بعد الانتهاء من الأعمال المكلفين بها في أي وقت، شريطة أن يكون ذلك بعد انقضاء ساعتين على بداية الدوام الرسمي امتدادا حتى نهايته، مع الالتزام بإثبات بصمة الانصراف، وخاطبت وزارة الصحة جميع المناطق الصحية والمستشفيات والمراكز الصحية والتخصصية للالتزام بهذا القرار.
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