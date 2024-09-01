لجنة خاصة لإيقاف زحف السافي

(MENAFN
- Al-Anbaa)
فرحان الشمري
علمت ((الأنباء)) من مصادر أن وزارة الأشغال أعدت خطة لمكافحة ((السافي)) الذي يغطي أحيانا بعض المناطق، وشرعت في تنفيذها درءا لزحف الرمال على الطرق السريعة، وحفاظا على البيئة، وتحقيقا للتنمية المستدامة، لكن وفق ما أعلن المهتمون بطرق السلامة المرورية والمحافظة على البيئة أن الأمر بحاجة ماسة إلى حل جذري. وقالت المصادر إن المعنيين بالطرق والسلامة المرورية طالبوا الوزارة بتشكيل لجنة تختص بدراسة أسباب زيادة كميات الرمال ودراسة الأمر برمته تمهيدا لوضع حلول جذرية تنهي المشكلة التي تتفاقم سنويا بدلا من حلول مؤقتة تتعامل مع ((السافي)) حين ظهوره. وأوضحت المصادر أن اللجنة التي سيتم تشكيلها بعد عقد اجتماعات بين وزارة الأشغال والجهات المعنية ستنحصر مهمتها في إيجاد حل جذري لمشكلة ((السافي)). ورأت المصادر أن هناك حلولا عاجلة من الممكن اللجوء إليها قبل وضع الحلول التي تنهي مشكلة الرمال التي تغطي مساحات كبيرة من بعض المناطق، ولعل أبرزها إزالة الحواجز الخرسانية الموجودة في بعض الطرق، بالإضافة إلى وضع مصدات جانبية. وأكدت المصادر أن الجهات المعنية بالمنظومة البيئية سيكون لها دور كبير في وضع الحلول النهائية من خلال إعداد عمل بيئي هندسي يتضمن خطة ذات أبعاد بيئية شاملة تراعي بيئة الكويت الصحراوية وآلية إيقاف تراكم السافي وتحسين السلامة المرورية والبيئية، وتقليص الحوادث.
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