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لجنة خاصة لإيقاف زحف السافي

9/1/2024 3:05:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) فرحان الشمري
علمت ((الأنباء)) من مصادر أن وزارة الأشغال أعدت خطة لمكافحة ((السافي)) الذي يغطي أحيانا بعض المناطق، وشرعت في تنفيذها درءا لزحف الرمال على الطرق السريعة، وحفاظا على البيئة، وتحقيقا للتنمية المستدامة، لكن وفق ما أعلن المهتمون بطرق السلامة المرورية والمحافظة على البيئة أن الأمر بحاجة ماسة إلى حل جذري. وقالت المصادر إن المعنيين بالطرق والسلامة المرورية طالبوا الوزارة بتشكيل لجنة تختص بدراسة أسباب زيادة كميات الرمال ودراسة الأمر برمته تمهيدا لوضع حلول جذرية تنهي المشكلة التي تتفاقم سنويا بدلا من حلول مؤقتة تتعامل مع ((السافي)) حين ظهوره. وأوضحت المصادر أن اللجنة التي سيتم تشكيلها بعد عقد اجتماعات بين وزارة الأشغال والجهات المعنية ستنحصر مهمتها في إيجاد حل جذري لمشكلة ((السافي)). ورأت المصادر أن هناك حلولا عاجلة من الممكن اللجوء إليها قبل وضع الحلول التي تنهي مشكلة الرمال التي تغطي مساحات كبيرة من بعض المناطق، ولعل أبرزها إزالة الحواجز الخرسانية الموجودة في بعض الطرق، بالإضافة إلى وضع مصدات جانبية. وأكدت المصادر أن الجهات المعنية بالمنظومة البيئية سيكون لها دور كبير في وضع الحلول النهائية من خلال إعداد عمل بيئي هندسي يتضمن خطة ذات أبعاد بيئية شاملة تراعي بيئة الكويت الصحراوية وآلية إيقاف تراكم السافي وتحسين السلامة المرورية والبيئية، وتقليص الحوادث.

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