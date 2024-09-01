«إقامة دبي»: «آمر» تقدم جميع خدمات التسوية

أكدت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي أن مراكز ((آمر)) النموذجية ستقدم جميع خدمات تسوية أوضاع المخالفين الراغبين في البقاء بالدولة، وإصدار تصاريح المغادرة لمن لديهم بصمة بيومترية سابقاً ((حاملي الهوية الإماراتية))، في حين أن المكان المخصص لتسوية أوضاع المخالفين في قطاع متابعة المخالفين والأجانب بمنطقة العوير سيكون مركز التبصيم المعتمد في إمارة دبي، إضافة إلى إصدار تصاريح المغادرة للراغبين في مغادرة الدولة ممن يشملهم القرار.

وأشارت إلى أنه اعتباراً من اليوم ولمدة شهرين سيتم استقبال المخالفين لنظام الإقامة الراغبين في تسوية أوضاعهم، والاستفادة من فترة المهلة، التي حددتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والتي يتم بموجبها إعفاؤهم من الغرامات المالية المترتبة عليهم، وتمكينهم من تعديل أوضاعهم، أو مغادرة الدولة بكل سهولة ويسر، وذلك في 87 مركزاً، منها مراكز ((آمر)) البالغ عددها 86 مركزاً والمنتشرة في كافة أنحاء إمارة دبي، إضافة إلى المكان المخصص لتسوية أوضاع المخالفين في قطاع متابعة المخالفين والأجانب بمنطقة العوير.

وأكدت إقامة دبي جاهزيتها لاستقبال الراغبين في تصحيح أوضاعهم واستعدادها التام لتنفيذ المبادرة، التي تجسد المضامين الإنسانية لدولة الإمارات، وتعكس الوجه الإنساني لإمارة دبي، وتعمل على تكريس قيم التسامح والتراحم المجتمعي وتعزيز مبادئ الاحترام وأهمية سيادة القانون، مشيرة إلى أن جميع فرق العمل ستعمل بكل احترافية لتعمل على إنهاء إجراءات المتعاملين بكل كفاءة.

وأشارت إقامة دبي إلى أنه سيتم توفير كافة التسهيلات والمرافق، التي تعمل على تسهيل رحلة المتعامل خلال هذه المهلة، داعية الراغبين في الاستفادة من المهلة إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، والتواصل للتحقق من المعلومات الصحيحة عبر مركز الاتصال آمر 8005111، الذي يعمل على مدار الساعة، وطيلة أيام الأسبوع للإجابة عن أي تساؤلات.

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