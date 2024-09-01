أكاديمية M.O.D بطلا وكوماندو جروب وصيفاً بختام بطولة دبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو



أختتمت مساء اليوم منافسات بطولة دبي الدولية لرابطة أبوظبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو التي نظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP) في نادي شباب الأهلي بدبي وشهد اليوم الختامي منافسات فئتي المحترفين والهواة، بمشاركة 310 لاعبين ولاعبات وسط حضور جماهيري كبير.

وأسفرت نتائج اليوم الختامي للبطولة عن تتويج أكاديمية" M.O.D "بطلا وأكاديمية كوماندو جروب بمركز الوصيف، ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الثالث.

حضر منافسات اليوم الثالث وشارك في تتويج الفائزين سعادة يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو ومحمد حسين المرزوقي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في الاتحاد، وعلي عمر البلوشي، مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي.

وسجلت نسخة هذا العام من البطولة على مدار أيامها الثلاثة مشاركة 74 ناديا وأكاديمية من مختلف دول العالم بزيادة لافتة عن نسخة العام الماضي التي شارك فيها 64 ناديا وأكاديمية.

وقال سعادة يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو إن هذه الجولة من بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP) حققت العديد من المكاسب المهمة، بدءاً من استقطاب نخبة من أبرز نجوم الجوجيتسو العالميين من حملة الحزام الأسود والبني والبنفسجي، والذين قدموا أداء مميزا أمتع الجمهور، وصولاً إلى الكشف عن عدد من المواهب الواعدة من فئات الأشبال والبراعم، بما ينسجم مع خطط الاتحاد في التركيز على الفئات السنية الأصغر بصفتها مستقبل جوجيتسو الإمارات.

من جانبه أكد علي عمر البلوشي، مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي أهمية تنظيم النسخة السادسة من بطولة دبي الدولية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، منوها بالجهود التي يبذلها اتحاد الإمارات للجوجيتسو على المستويات المحلية والقارية والدولية لتطوير وتمكين وتأهيل اللاعبين واللاعبات وأثنى على وجود العديد من الأبطال القادرين على حصد الميداليات الإقليمية والقارية والعالمية بعدما أصبحت الإمارات حاليا الرقم الصعب في اللعبة على المستوى العالمي.

من ناحيته لفت باولينيو بارونا، مدرب أكاديمية كوماندو جروب إلى الأداء القوي للاعبي الأكاديمية في البطولة وسعيهم للمنافسة على المراكز الأولى مؤكدا الحرص على المشاركة في مختلف البطولات لأن ذلك يعزز ثقة اللاعبين بقدراتهم ويحفزهم لتقديم المزيد.

وأكد اللاعب السويسري كاستريوت موستافي من نادي روكوس للجوجيتسو والرياضات القتالية، صاحب ذهبية المحترفين لوزن 120 كجم أهمية مشاركته في البطولة وتحقيق الميدالية الذهبية بعد الفوز في العديد من النزالات القوية، مشيرا إلى أن البطولة شكلت فرصة مميزة و مثالية لمواجهة نخبة اللاعبين في العالم .

من جانبها أكدت حصة الشامسي، لاعبة نادي الوحدة الفائزة بذهبية المحترفات لوزن 55 كجم أن فوزها جاء ثمرة التدريبات المكثفة خلال الأيام الماضية ، منوهة إلى أن ذلك يحفزها للمشاركة في التحديات المقبلة وأبرزها بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو.

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