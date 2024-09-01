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تشيلسي يواصل نزيف النقاط بتعادله مع كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

9/1/2024 3:00:30 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

عاد تشيلسي لنزيف النقاط في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي 1 / 1 مع ضيفه كريستال بالاس، اليوم الأحد، في المرحلة الثالثة للمسابقة.

وبادر السنغالي نيكولاس جاكسون بالتسجيل لمصلحة تشيلسي في الدقيقة 25، قبل أن يتعادل إيبيرتشي إيز لكريستال بالاس في الدقيقة 53.

ورفع تشيلسي، الذي واصل عجزه عن تحقيق الفوز على ملعب (ستامفورد بريدج) في البطولة هذا الموسم، رصيده إلى 4 نقاط في المركز الحادي عشر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

في المقابل، حصل كريستال بالاس على أول نقطة في مسيرته بالدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الحالي في المركز السادس عشر.

وكان تشيلسي افتتح مشواره في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بالخسارة صفر / 2 أمام ضيفه مانشستر سيتي، حامل اللقب في المواسم الأربعة الأخيرة، قبل أن يحقق فوزا كاسحا 6 / 2 على مضيفه وولفرهامبتون في المرحلة الماضية.

من جانبه، بدأ كريستال بالاس مشواره في البطولة هذا الموسم بالخسارة 1 / 2 أمام مضيفه برينتفورد، قبل أن يخسر صفر / 2 أمام ضيفه ويستهام يونايتد في المرحلة الماضية.

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