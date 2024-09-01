نيوكاسل يعود للانتصارات بثنائية في توتنهام بالدوري الإنجليزي

استعاد نيوكاسل يونايتد نغمة الانتصارات، التي غابت عنه في المرحلة الماضية ببطولة الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما حقق فوزا مثيرا 2 / 1 على ضيفه توتنهام هوتسبير.

وعلى ملعب (سانت جيمس بارك)، بادر هارفي بارنيس بالتسجيل لمصلحة نيوكاسل في الدقيقة 37، وتعادل توتنهام عبر النيران الصديقة، عقب تسجيل دان بورن، مدافع أصحاب الأرض، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 56.

ومنح السويدي أليكسندر إيساك النقاط الثلاث لمصلحة نيوكاسل، عقب تسجيله الهدف الثاني للفريق المضيف في الدقيقة 78، ليعود الفريق إلى طريق الفوز، الذي غاب عنه بتعادله 1 / 1 مع مضيفه بورنموث في المرحلة الماضية.

وارتفع رصيد نيوكاسل، الذي افتتح مشواره في البطولة خلال الموسم الحالي بالفوز 1 / صفر على ضيفه ساوثهامبتون، إلى 7 نقاط في المركز الرابع مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

في المقابل، توقف رصيد توتنهام هوتسبير، الذي تلقى خسارته الأول في البطولة هذا الموسم، عند 4 نقاط في المركز العاشر.

وكان توتنهام بدأ مسيرته في المسابقة هذا الموسم بالتعادل 1 / 1 مع مضيفه ليستر سيتي، قبل أن يحقق انتصارا كبيرا 4 / صفر على ضيفه إيفرتون.

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