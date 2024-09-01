جوارديولا يتمنى عودة فودين بعد تعافيه من المرض

أعرب الإسباني جوسيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن أمله في أن يكون الوسط فيل فودين جاهزاً للمشاركة مع الفريق بعد فترة روزنامة المباريات الدولية، مثيراً الشكوك حول مشاركة اللاعب مع المنتخب الإنجليزي في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وتعرض فودين للمرض في الجولات الأولى من الموسم الحالي، حيث غاب عن المباراة التي فاز فيها الفريق على إبسويتش تاون ثم ويستهام في الإنجليزي، وذلك بعدما لعب لمدة 45 دقيقة في المباراة الأولى أمام تشيلسي.

ولم يتأثر مانشستر سيتي بغياب فودين، حيث حقق بداية رائعة في الموسم، ويثق جوارديولا في أن أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي موسم 2023/2024 سيكون جاهزا في أقرب وقت ممكن.

وسجل فودين 19 هدفا وصنع ثمانية أهداف في موسم 2023/2024، كما سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في شباك كل من برينتفورد وأستون فيلا، حيث قدم سيتي أداء مثاليا في طريقه للفوز باللقب.

وحضر

اسم فودين في قائمة لي كارسلي، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، استعدادا لمواجهتي جمهورية أيرلندا وفنلندا، لكن جوارديولا ليس متأكدا من مشاركة اللاعب في تلك المباراتين.

وبسؤاله حول المدة التي ستنتظرها جماهير مانشستر سيتي لرؤية فودين يلعب مجددا أجاب جوارديولا: "أتمنى أن لا يكون الانتظار طويلا، أتمنى أن يكون جاهزا بعد روزنامة المباريات الدولية ".

وأضاف: "لقد لعب أمام تشيلسي لمدة 45 دقيقة لكنه لم يكن يشعر بأنه في حالة جيدة بعد ذلك، خضع لفحوصات ويشعر بتحسن، لكنه ليس في الحالة المثالية بعد".

وتابع مدرب سيتي: "أفضل أن يحظى بوقت للتعافي وأن يكون على ما يرام، وأن يعود بعد التوقف الدولي ويكون جاهزا للمباريات".

وسيلعب مانشستر سيتي مع ضيفه برينتفورد يوم 14 أيلول /سبتمبر ببطولة الدوري الإنجليزي، قبل أن يستضيف إنتر ميلان الإيطالي في ملعب "الاتحاد" في أولى مبارياته بدوري أبطال أوروبا بعد ذلك بأربعة أيام.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز