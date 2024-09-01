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صلاح يتألق ويقود ليفربول للفوز بثلاثية على مانشستر يونايتد

9/1/2024 3:00:29 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

سجل الدولي المصري محمد صلاح هدفاً وصنع هدفين ليقود ليفربول لفوز كبير 3-صفر على مضيفه مانشستر يونايتد في مباراة قمة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وضع لويس دياز ليفربول في المقدمة في الدقيقة 35 بعدما تلقى تمريرة عرضية من صلاح من يمين منطقة الجزاء قابلها دياز برأسية في الشباك.

وضاعف دياز النتيجة بعد سبع دقائق أخرى من تمريرة متقنة من صلاح قابلها بتسديدة من منتصف منطقة الجزاء سكنت أسفل يسار المرمى.

وأكمل صلاح ثلاثية فريقه في الدقيقة 56 بعدما تلقى تمريرة من دومينيك سوبوسلاي سددها اللاعب المصري بلمسة واحدة بالقدم اليسرى في الشباك من على حدود منطقة الجزاء. ‭‭ ‬‬ورفع ليفربول رصيده إلى تسع نقاط من ثلاث مباريات بالتساوي مع مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب الصدارة بينما يحتل يونايتد بقيادة المدرب إريك تن هاج المركز 14 بثلاث نقاط.

سيطر ليفربول على الشوط الأول أمام يونايتد الذي أخفق في مجاراة منافسه إذ تقدم الضيوف في الدقيقة 35 بضربة رأس من دياز بعد أن فقد لاعب وسط يونايتد كاسيميرو الكرة.

وكان كاسيميرو مجددا هو المتسبب في الهدف الثاني لدياز وليفربول، والذي مرره له صلاح أيضا إذ هز الدولي الكولومبي الشباك قبل ثلاث دقائق من الاستراحة وسط خيبة أمل لجماهير يونايتد.

وشدد ليفربول الضغط بعد الاستراحة ليضيف صلاح الهدف الثالث بعد مرور 11 دقيقة من الشوط الثاني وبعدها اكتفى الفريق الزائر بهذه النتيجة ليحافظ على سجله المثالي هذا الموسم تحت قيادة المدرب الجديد أرنه سلوت.

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