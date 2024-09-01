لأطفال أكثر إبداعاً

خطوات للأطفال، ليس في دفعهم نحو الروضة ومن ثم المدرسة، هذه وظيفة يقوم بها الجميع، بل الحكومة هيأت الوسائل لتحقيق هذا الهدف، وأقصد أن التعليم المجاني لم يأتِ عبثاً أو مصادفة بل لأهميته القصوى للمجتمع برمته، لذا إذا كان الوالدان يعتقدان بأن وظيفتهما الرئيسة هي تزويد الطفل بالغذاء والملبس ثم إرساله للتعليم، فإنني أريد أن أقول إن مثل هذه الوظيفة بديهية والجميع يقوم بها، بل هي جزء رئيس ولا جديد أو لا تميز في تقديمها لأطفالنا.

أثبتت الدراسات أن العوامل البيئية تلعب دوراً كبيراً في تكوين حياة الطفل المبدع ربما أكثر من العوامل الوراثية.. فالإبداع ليس محصوراً في نخبة من الناس، بل هو أمر مشاع ويمكن أن يكون في عقول أطفالنا وبإمكاننا التأثير عليهم ومساعدتهم حتى نصل بهم إلى طريق الموهبة وذلك يعتمد على الكثير من العادات الذهنية والسلوكيات والقيم التي تلعب دوراً في حياة الطفل مثل الأسرة والمدرسة حيث تؤكد العديد من الدراسات أن ثمة علاقة إيجابية بين ثقافة الطفل وقدرته على الإبداع، وأن تلك الثقافة التي يكتسبها من البيئة التي يعيش فيها قد تساعده على تكوين هويته وشخصيته وإبداعه وذلك بالاهتمام بمواهبه باعتبارها المصدر الأساسي للتكوين المعرفي للطفل في حياته المستقبلية، فالاعتماد على الممارسة العملية والميدانية له تأثير كبير على موهبة الطفل التي تساهم في تطوير مهاراته وسلوكياته وموهبته، إنها المهمة الحقيقية التي تقع على كاهل كل أب وكل أم، هي غرس التطلعات العالية الكبيرة في قلب وروح طفلهما، المهمة الجسيمة هي النجاح في جعل هذا الطفل ساعياً نحو الرقي ولديه نهم وحب للمعرفة والعلم، وعندما ينجح الأب والأم في غرس هذه المبادئ في صغيرهما منذ نعومة أظفاره فإنهما سيحصدان بعد بضع سنوات نتائج مهولة من تميز وتفوق ومهارة هذا الطفل.



المشكلة التي تحدث دوماً أن أطفال اليوم يعانون من هامشية الأهداف في حياتهم، وتواضعها، وهذا ليس ذنبهم بل ذنب من قام بتربيتهم وتوجيههم، فالطفل يشبه العجينة تماماً، يمكنك أن تشكله كيفما أردت، وهو في تلك السن طوع بنانك، لكنه عندما يكبر تصبح المهمة أكثر صعوبة ومشقة، لأنه سيكون مشغولاً جداً بمؤثرات كثيرة من الألعاب والأصدقاء فضلاً عن الوقت الذي سوف يمضي وهو يتصفح هاتفة الذكي ويخرج من تطبيق ويدخل لآخر.

لذلك يوصي التربويون بالتعامل مع أسئلة وخيال الأطفال بكل احترام، ومحاولة الإجابة قدر الإمكان عن أسئلتهم بكل ذكاء ومحاولة توجيه انتباههم لكل مصادر التعلم والخيال في المنزل والمدرسة والشارع والنادي وغيرها لذلك من الضرورة الاهتمام بخيال الطفل والسعي نحو تنمية معرفته بالمعارف والعلوم وتنمية الأفكار للمستقبل لذلك على كل أب وأم، الاهتمام بغرس القيم الجميلة، لأن هذه الكلمات هي التي سوف تلتصق بعقل هؤلاء الأطفال، وتدفع بهم نحو بناء مستقبل جميل متميز.