روسيا: سنغير عقيدتنا النووية بسبب دور الغرب في أوكرانيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
نقلت وسائل إعلام رسمية روسية عن سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية القول اليوم الأحد إن موسكو ستدخل تعديلات على عقيدتها النووية ردا على ما تعده تصعيدا غربيا للحرب في أوكرانيا.
وتنص العقيدة النووية الروسية الحالية، وفقا لمرسوم أصدره الرئيس فلاديمير بوتين في 2020، على أن روسيا قد تستخدم أسلحة نووية في حالة وقوع هجوم نووي من عدو أو هجوم بأسلحة تقليدية يهدد وجود الدولة.
وقال بوتين في يونيو إن العقيدة النووية "أداة حية" ربما تتغير وفقا لما يجري في العالم.
وتعد تعليقات ريابكوف اليوم الأحد أوضح تصريح حتى الآن يؤكد على أن تغييرات ستتم بالفعل.
ونقلت وكالة تاس عن ريابكوف القول "العمل في مرحلة متقدمة، وهناك نية واضحة لإجراء تصحيحات".
وقال إن القرار "مرتبط بمسار التصعيد الذي ينتهجه خصومنا الغربيون" فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا.
وتتهم روسيا الغرب باستغلال أوكرانيا لشن حرب عليها بالوكالة بهدف إنزال "هزيمة استراتيجية" بروسيا وتفكيكها.
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