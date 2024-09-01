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روسيا: سنغير عقيدتنا النووية بسبب دور الغرب في أوكرانيا

9/1/2024 3:00:29 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


نقلت وسائل إعلام رسمية روسية عن سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية القول اليوم الأحد إن موسكو ستدخل تعديلات على عقيدتها النووية ردا على ما تعده تصعيدا غربيا للحرب في أوكرانيا.

وتنص العقيدة النووية الروسية الحالية، وفقا لمرسوم أصدره الرئيس فلاديمير بوتين في 2020، على أن روسيا قد تستخدم أسلحة نووية في حالة وقوع هجوم نووي من عدو أو هجوم بأسلحة تقليدية يهدد وجود الدولة.

وقال بوتين في يونيو إن العقيدة النووية "أداة حية" ربما تتغير وفقا لما يجري في العالم.

وتعد تعليقات ريابكوف اليوم الأحد أوضح تصريح حتى الآن يؤكد على أن تغييرات ستتم بالفعل.

ونقلت وكالة تاس عن ريابكوف القول "العمل في مرحلة متقدمة، وهناك نية واضحة لإجراء تصحيحات".

وقال إن القرار "مرتبط بمسار التصعيد الذي ينتهجه خصومنا الغربيون" فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا.

وتتهم روسيا الغرب باستغلال أوكرانيا لشن حرب عليها بالوكالة بهدف إنزال "هزيمة استراتيجية" بروسيا وتفكيكها.

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