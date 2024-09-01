سعود بن صقر يعزي في وفاة موزة محمد الموسى

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، اليوم، واجب العزاء في وفاة المغفور لها موزة محمد عبدالله الموسى.

وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال تقديمه واجب العزاء في منطقة جميرا بدبي عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيدة، داعيا الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة "سيراميك رأس الخيمة"، وعدد من المسؤولين.

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