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بايرن ميونخ يعبر فرايبورج بثنائية كين ومولر في الدوري الألماني

9/1/2024 3:00:29 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

فاز بايرن ميونخ على ضيفه فرايبورج بهدفين دون رد على ملعب أليانز أرينا ضمن منافسات الجولة الثانية بالدوري الألماني لكرة القدم، اليوم الأحد.

وأنهى الفريق البافاري الشوط الأول متفوقا بهدف سجله المهاجم الإنجليزي هاري كين في الدقيقة 38 من ركلة جزاء أقرتها تقنية حكم الفيديو المساعد (فار).

وفي الشوط الثاني أضاف المهاجم المخضرم توماس مولر الهدف الثاني في الدقيقة 78 بعد عرضية متقنة من زميله سيرج جنابري.

وعاش مولر لحظة تاريخية بعد نزوله بديلا ليصبح أكثر لاعب تمثيلا لبايرن ميونخ في تاريخ النادي برصيد 710 مباراة ليتجاوز الرقم المسجل باسم الأسطورة سيب ماير الذي شارك في 709 مباراة.

وفي الثواني الأخيرة أهدر فرايبورج فرصة لتقليص الفارق بعدما أضاع مهاجمه لوكاس هولير الذي شارك بديلا في الشوط الثاني ركلة جزاء بالدقيقة
السادسة من الوقت بدل الضائع.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى ست نقاط محققا العلامة الكاملة بالفوز في أول جولتين، بينما تجمد رصيد فرايبورج عند ثلاث نقاط بعدما تلقى خسارته الأولى.

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