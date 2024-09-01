أبوظبي للصيد والفروسية يحتفي بالتراث البيئي



يعد أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2024، وجهة مثالية للتعرف على التراث البيئي والثقافي في الدولة، والتفاعل مع التقاليد الغنية للمنطقة واستكشاف مستقبل الاستدامة وجهود المحافظة على البيئة.

ويوفر المعرض منصة للزوار للاستكشاف والتعلم والتواصل مع الماضي، وتبني الابتكار من أجل المستقبل.

وتشمل أهم مميزاته تركيزه على الاستدامة، حيث يعرض معدات الصيد البري وصيد الأسماك والرياضات الخارجية الصديقة للبيئة.

وفي إطار احتفاء المعرض بالتراث الثقافي، أتاح للزوار حضور عروض حية، وورش عمل تستعرض مجموعة من الحرف والمهارات التقليدية، مثل صناعة المراكب الشراعية والغوص لصيد اللؤلؤ.

ويتضمن المعرض أجنحة لهيئة البيئة - أبوظبي، والصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، تقدم فعاليات متنوعة حول استراتيجيات المحافظة على النظم البيئية في دولة الإمارات.

كما يعرض متحف زايد الوطني، إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، في مجال التراث والحفاظ على البيئة والاستدامة.

ويقدّم الأرشيف والمكتبة الوطنية كنزا من الوثائق التاريخية، والمخطوطات النادرة، والمعروضات متعددة الوسائط، لتعزيز الارتباط بالتراث الثقافي للدولة.

ويقع في قلب المعرض نادي صقاري الإمارات، الذي يقدّم جناحا جذابا، مخصصا لتقاليد الصقارة الراسخة في الدولة.

ويمثّل الجناح مركزا لهواة ومحترفي الصقارة، للتواصل والتعلم والاحتفاء بذلك الجانب المرموق من عادات دولة الإمارات.

ومن أبرز العارضين، هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، الراعية البلاتينية للمعرض، التي تقدم للزوار فرصة استكشاف التنوع البيولوجي الزاخر، وجهود الحفاظ على البيئة، داخل إحدى أكبر المحميات الطبيعية في السعودية.

كما تؤدي مؤسسات محلية، ومنها الغدير للحرف الإماراتية، دورا أساسيا في المحافظة على الهوية الثقافية، ويعرض جناحها مجموعة من المنتجات التي تمزج بين التقنيات التقليدية، والتصاميم الحديثة، مع إبراز جهود المحافظة على الحرف التراثية، مثل السدو والخوص والتيلي والفخار، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية للمجتمع المحلي.

ويعرض "السهم الرياضي" معدات الصيد والرماية، والتجهيزات الخارجية عالية الجودة، التي تشتهر بموثوقيتها ومتانتها، كما يقدّم المعرض، إلى جانب عدد من فعاليات الفروسية، رؤى متميزة في تاريخ وفن رياضات الفروسية.

ويتيح معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية لزواره، فرصة التدريب العملي على آليات المحافظة على التراث، واكتساب المعرفة من الخبراء، واكتشاف كيف يمكن للابتكار الحديث التعايش مع التقاليد العريقة في المنطقة.

ويولّد المعرض لدى زواره، تقديرا دائما لالتزام دولة الإمارات بتراثها الثقافي والبيئي، بدءا من استكشاف ممارسات الصيد المستدام، ووصولا إلى الاطلاع على كيفية المحافظة على الحرف، والتفاعل مع العروض الغامرة.

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