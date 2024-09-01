الشرطة الإسرائيلية توقف جندياً حاول إطلاق النار على شخص عربي في القدس

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت الشرطة الإسرائيلية، الأحد، أنه تم توقيف جندي من الاحتياط حاول إطلاق النار على شخص "من أصل عربي" في القدس.
وأفاد بيان الشرطة بأن الحادث وقع "ليل الجمعة" من دون تحديد التاريخ عندما غادر المشتبه البالغ 34 عاما منزله وهو "يحمل سلاحا بصفته عنصرا في قوات الاحتياط".
وأضاف أن المشتبه به "كان في مهمة للبحث عن ضحية من أصل عربي" في حديقة في القدس الغربية.
وتابع: "عندما حدد المشتبه به ضحية محتملة، جعل الشخص يجلس على مقعد على جانب الطريق وبدأ استجوابه بينما شهر سلاحه بطريقة لامس فيها جسم" الضحية.
وقال: "بعدما اقتنع المشتبه به بأن الضحية من أصل عربي، وجّه سلاحه عليه وحاول إطلاق النار. لكن الضحية نجح في الفرار من دون التعرّض لإصابة".
تم توقيف المشتبه به بعد عدة أيام وقال للسلطات إنه "أطلق النار لتخويف الضحية". وأورد بيان الشرطة أنه "من المتوقع أن يتم توجيه اتهامات له في الأيام المقبلة".
ونادراً ما تشهد القدس حوادث من هذا النوع رغم أن الشرطة الإسرائيلية قالت في يونيو إن فلسطينياً أصيب بجروح بالغة في حادث إطلاق نار في المدينة القديمة في القدس الشرقية المحتلة أثناء "شجار" بين جنود إسرائيليين خارج أوقات الخدمة وفلسطينيين.
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