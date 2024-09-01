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الشرطة الإسرائيلية توقف جندياً حاول إطلاق النار على شخص عربي في القدس

9/1/2024 3:00:28 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، الأحد، أنه تم توقيف جندي من الاحتياط حاول إطلاق النار على شخص "من أصل عربي" في القدس.

وأفاد بيان الشرطة بأن الحادث وقع "ليل الجمعة" من دون تحديد التاريخ عندما غادر المشتبه البالغ 34 عاما منزله وهو "يحمل سلاحا بصفته عنصرا في قوات الاحتياط".

وأضاف أن المشتبه به "كان في مهمة للبحث عن ضحية من أصل عربي" في حديقة في القدس الغربية.

وتابع: "عندما حدد المشتبه به ضحية محتملة، جعل الشخص يجلس على مقعد على جانب الطريق وبدأ استجوابه بينما شهر سلاحه بطريقة لامس فيها جسم" الضحية.

وقال: "بعدما اقتنع المشتبه به بأن الضحية من أصل عربي، وجّه سلاحه عليه وحاول إطلاق النار. لكن الضحية نجح في الفرار من دون التعرّض لإصابة".

تم توقيف المشتبه به بعد عدة أيام وقال للسلطات إنه "أطلق النار لتخويف الضحية". وأورد بيان الشرطة أنه "من المتوقع أن يتم توجيه اتهامات له في الأيام المقبلة".

ونادراً ما تشهد القدس حوادث من هذا النوع رغم أن الشرطة الإسرائيلية قالت في يونيو إن فلسطينياً أصيب بجروح بالغة في حادث إطلاق نار في المدينة القديمة في القدس الشرقية المحتلة أثناء "شجار" بين جنود إسرائيليين خارج أوقات الخدمة وفلسطينيين.

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