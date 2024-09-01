ديمقراطيون بأمريكا يحثون على التوصل لهدنة في غزة بعد انتشال جثث رهائن إسرائيليين

جدد عدد من المشرعين من الحزب الديمقراطي بالولايات المتحدة، اليوم الأحد، دعواتهم لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة

(حماس) بعد مقتل ست رهائن في نفق بقطاع غزة، بينما انتقد جمهوريون الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس لعدم تقديم دعم أقوى لإسرائيل.

وانتشلت إسرائيل جثث ست رهائن من نفق في جنوب قطاع غزة حيث قتلوا على ما يبدو قبل وقت قصير من وصول القوات إليهم، وهو ما أثار اليوم الأحد احتجاجات ودعوات للإضراب في إسرائيل بسبب الفشل في إنقاذهم.

وقال الجيش إن جثث هيرش جولدبرج بولين، وهو إسرائيلي أمريكي، وكرمل جات، وعيدن يروشالمي، وألكسندر لوبنوف، وألموج ساروسي، وأوري دانينو أعيدت إلى إسرائيل.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن تحدث مع والدي جولدبرج بولين، راشيل جولدبرج وجون بولين، اللذين ظهرا في المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي الشهر الماضي، لتقديم التعازي.

وقال مسؤول أمريكي آخر إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان سيعقد اجتماعا عن بعد اليوم الأحد مع عائلات رهائن أمريكيين محتجزين لدى حماس.

وقال السناتور الأمريكي الديمقراطي ديك دوربين في منشور على موقع إكس إنه "منفطر القلب ومصدوم" بسبب أنباء وفاة جولدبرج بولين، وهو ما يتفق مع مشاعر مسؤولين ومشرعين أمريكيين آخرين.

وقال دوربين، ثاني أكبر عضو ديمقراطي بمجلس الشيوخ: "يجب التوصل إلى وقف لإطلاق النار على الفور يسمح بإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين، وتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة... وتحويل رؤية للسلام والاستقرار إلى حقيقة" ووصف تلك الرؤية بأنها صعبة المنال ومهملة منذ فترة طويلة.

ولم يحث مشرعون من الحزب الجمهوري اليوم الأحد على زيادة الضغط والجهود لإنجاح مفاوضات وقف إطلاق النار لكن بعضهم وجه انتقادات لإدارة بايدن-هاريس بسبب عدم تقديمها الدعم بالقوة الكافية لإسرائيل.

وقال السناتور الجمهوري توم كوتون "يواصلون تشجيع حماس وزيادتها جرأة" بدعوتهم لوقف إطلاق النار.

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