محمد بن سليم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات سفيراً للأمم المتحدة للسياحة الرياضية



تقديراً لإسهاماته القيّمة في مجال السياحة الرياضية المستدامة، قامت منظمة الأمم المتحدة للسياحة، بتعيين رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، محمد بن سليم، سفيراً للسياحة المستدامة في مجال الرياضة.

ويأتي هذا التعيين، ليسلّط الضوء على التزام بن سليم، بدمج الاستدامة في فعاليات وأنشطة السيارات، وجهوده المستمرة في تعزيز المبادرات التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والارتقاء بالمشهد السياحي العالمي.



منذ انتخابه رئيساً، تمّ منح الاتحاد الدولي للسيارات أكثر من 40 اعتماداً بيئياً جديداً، تركز على تعزيز الممارسات الصديقة للبيئة في رياضة السيارات، بينما حقّق الاتحاد الدولي للسيارات على المستوى الداخلي، انخفاضاً بنسبة 8.3 % في الانبعاثات لكل موظف، على مدى السنوات الخمس الماضية، حيث أصبح الاتحاد الدولي للسيارات أول اتحاد رياضي يكتسب دور المراقب في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ.

في هذا السياق، أكّد بن سليم أن «هذه الشراكة مع الأمم المتحدة، تعكس الالتزام التام للاتحاد الدولي للسيارات بالسياحة المستدامة والمسؤولية الاجتماعية»، وقال: «نسعى لتكون مبادراتنا الدولية متماهية مع رسالة الأمم المتحدة، وبالتالي، نشجّع فكرة السفر المسؤول، ونعمل على إرساء معايير استدامة جديدة، عبر مختلف الفعاليات التابعة للاتحاد الدولي للسيارات. عملنا لا يقتصر على الترويج والتأييد فقط، بل نحن نقوم بتنفيذ الممارسات المستدامة بشكلٍ فعال، ونعمل على تثقيف الأجيال الجديدة، كما نسهم مباشرةً في إحداث تغيير إيجابي في عالم الرياضة والسياحة».



ويضيف بن سليم: «بالنيابة عن الاتحاد الدولي للسيارات، أتشرّف بتعييني سفيراً للأمم المتحدة في مجال السياحة الرياضية. لقد أثبت الاتحاد في السنوات الماضية، أنه مرجعاً للرياضة والتنقّل والسياحة، وسأسعى دائماً، بالتعاون مع شركائنا في الأمم المتحدة، على تصويب أولويّة الاتحاد نحو توفير الحلول المستدامة للجميع».

وبما أن الرياضة هي أحد القطاعات الأسرع نمواً في السياحة، فقد أقام الاتحاد الدولي للسيارات شراكة مع الأمم المتحدة للسياحة، لتعزيز الرياضة على نطاق عالمي، مع زيادة الوعي بالممارسات المستدامة، والآثار الإيجابية على الوجهات.

إلى جانب تعيين رئيس الاتحاد الدولي للسيارات سفيراً، فقد وقع مذكرة تفاهم مع الأمين العام للأمم المتحدة للسياحة، زوراب بولويكاشفيلي، ملتزماً بالتعاون المستمر بين الاتحاد الدولي للسيارات، ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة، لتعزيز فهم إمكانات السياحة الرياضية، وأهمية الممارسات المستدامة والمسؤولية الاجتماعية.

ويلتزم الاتحاد الدولي للسيارات، بتعزيز الشفافية والمساءلة حول الاستدامة، والعمل بشكل وثيق مع الأعضاء والبطولات، لتطوير الممارسات والأنشطة التنافسية والمستدامة، مع التركيز على ثلاثة أهداف استراتيجية: تسريع التوجه المناخي نحو صافي الصفر، تعزيز الحلول المستدامة والمبتكرة، وإلهام الآخرين بتبني الممارسات المستدامة.

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