الاتحادية للهوية والجنسية: على الراغبين في المغادرة تسوية ترخيص مركباتهم

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، على ضرورة أن يقوم الراغبون في مغادرة الدولة بتسوية موقف مخالفاتهم المرورية وترخيص مركباتهم.
وأوضحت الهيئة بأن المستفيدين من حملة "إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات"، التي تنفذها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ، لتسوية أوضاع المخالفين، اعتبارًا من اليوم الاحد ولمدة شهرين وحتى نهاية 30 أكتوبر 2024، يتم التوجيه فيها على صاحب أو مالك المركبة الراغب في المغادرة إتمام إجراءات التنازل عن المركبة قبل إجراء المغادرة.
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