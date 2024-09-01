Sunday, 01 September 2024 10:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاتحادية للهوية والجنسية: على الراغبين في المغادرة تسوية ترخيص مركباتهم

9/1/2024 3:00:07 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، على ضرورة أن يقوم الراغبون في مغادرة الدولة بتسوية موقف مخالفاتهم المرورية وترخيص مركباتهم.

وأوضحت الهيئة بأن المستفيدين من حملة "إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات"، التي تنفذها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ، لتسوية أوضاع المخالفين، اعتبارًا من اليوم الاحد ولمدة شهرين وحتى نهاية 30 أكتوبر 2024، يتم التوجيه فيها على صاحب أو مالك المركبة الراغب في المغادرة إتمام إجراءات التنازل عن المركبة قبل إجراء المغادرة.

MENAFN01092024000110011019ID1108624367

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث