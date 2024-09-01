الاتحادية للهوية والجنسية: على الراغبين في المغادرة تسوية ترخيص مركباتهم

أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، على ضرورة أن يقوم الراغبون في مغادرة الدولة بتسوية موقف مخالفاتهم المرورية وترخيص مركباتهم.

وأوضحت الهيئة بأن المستفيدين من حملة "إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات"، التي تنفذها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ، لتسوية أوضاع المخالفين، اعتبارًا من اليوم الاحد ولمدة شهرين وحتى نهاية 30 أكتوبر 2024، يتم التوجيه فيها على صاحب أو مالك المركبة الراغب في المغادرة إتمام إجراءات التنازل عن المركبة قبل إجراء المغادرة.