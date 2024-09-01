محمد بن زايد ومحمد بن راشد يبحثان التوجهات الوطنية الجديدة ومستجدات الساحتين المحلية والدولية

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله،

اليوم، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،

في استراحة المرموم في دبي.

وبحث سموهما خلال اللقاء

الذي حضره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء الدفاع، مجموعة من التوجهات الوطنية الجديدة،

وأهم المستجدات والمتغيرات على الساحتين المحلية والدولية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة "X": "التقيت اليوم أخي رئيس الدولة حفظه الله في دبي باستراحة المرموم".

وأضاف سموه: "لقاء رئيس الدولة هو لقاء خير للوطن والمواطنين .. ناقشنا مجموعة من التوجهات الوطنية الجديدة .. وتباحثنا حول أهم المستجدات والمتغيرات على الساحتين المحلية والدولية".



وختم سموه تدونته قائلاً: "طابت لنا الزيارة .. وجمعتنا المحبة .. وازداد الود .. وازدانت النفوس بهذا اللقاء .. حفظه الله وحفظ الوطن والمواطنين".

حضر اللقاء كل من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية وعدد من كبار المسؤولين.