محمد بن زايد ومحمد بن راشد يبحثان التوجهات الوطنية الجديدة ومستجدات الساحتين المحلية والدولية

(MENAFN
- Al-Bayan)
التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله،
اليوم، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،
في استراحة المرموم في دبي.
وبحث سموهما خلال اللقاء
الذي حضره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مجموعة من التوجهات الوطنية الجديدة،
وأهم المستجدات والمتغيرات على الساحتين المحلية والدولية.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "التقيت اليوم أخي رئيس الدولة حفظه الله في دبي باستراحة المرموم".
وأضاف سموه: "لقاء رئيس الدولة هو لقاء خير للوطن والمواطنين .. ناقشنا مجموعة من التوجهات الوطنية الجديدة .. وتباحثنا حول أهم المستجدات والمتغيرات على الساحتين المحلية والدولية".
وختم سموه تدونته قائلاً: "طابت لنا الزيارة .. وجمعتنا المحبة .. وازداد الود .. وازدانت النفوس بهذا اللقاء .. حفظه الله وحفظ الوطن والمواطنين".
حضر اللقاء كل من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية وعدد من كبار المسؤولين.
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