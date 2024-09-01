في اول ايام أيلول .. الحرارة في عمان الأقل منذ 13 عاما

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - تشير البيانات الجوية ليوم الأحد الموافق 1 أيلول 2024، انه درجة الحرارة العظمى في العاصمة عمان بلغت
29ْ درجة مئوية بسحب بيانات محطة مطار عمان المدني في منطقة ماركا شرق العاصمة عمان وتحديداً الساعة ال3 من عصر من اليوم الأحد.
** الأقل حرارة منذ عام 2011
وبحسب طقس العرب ، فان هذه الحرارة تعتبر أقل درجة حرارة مسجلة في العاصمة عمان في بداية شهر أيلول منذ 13 عاماً، أي منذ عام 2011 والتي سجلت فيه درجة الحرارة العظمى 28.2ْ درجة مئوية في الأول من شهر أيلول من نفس العام.
وتتأثر المملكة منذ عدة أيام بكتلة هوائية معتدلة وأقل حرارة من المعتاد، عملت على انخفاض على درجات الحرارة عن معدلاتها العامة في مختلف المناطق، مع توقعات باستمرار تأثيرها على المملكة خلال الأيام القادمة بمشيئة الله.
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