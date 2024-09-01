في اول ايام أيلول .. الحرارة في عمان الأقل منذ 13 عاما

MENAFN - Khaberni) خبرني - تشير البيانات الجوية ليوم الأحد الموافق 1 أيلول 2024، انه درجة الحرارة العظمى في العاصمة عمان بلغت29ْ درجة مئوية بسحب بيانات محطة مطار عمان المدني في منطقة ماركا شرق العاصمة عمان وتحديداً الساعة ال3 من عصر من اليوم الأحد.





** الأقل حرارة منذ عام 2011

وبحسب طقس العرب ، فان هذه الحرارة تعتبر أقل درجة حرارة مسجلة في العاصمة عمان في بداية شهر أيلول منذ 13 عاماً، أي منذ عام 2011 والتي سجلت فيه درجة الحرارة العظمى 28.2ْ درجة مئوية في الأول من شهر أيلول من نفس العام.

وتتأثر المملكة منذ عدة أيام بكتلة هوائية معتدلة وأقل حرارة من المعتاد، عملت على انخفاض على درجات الحرارة عن معدلاتها العامة في مختلف المناطق، مع توقعات باستمرار تأثيرها على المملكة خلال الأيام القادمة بمشيئة الله.