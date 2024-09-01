80 بئرا حصة المفرق من مشروع أبار جمع المياه

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- Khaberni) خبرني - بلغت حصة محافظة المفرق من مشروع أبار جمع المياه، الذي تنفذه وزارة الزراعة لهذا العام 80 بئرا، وفقا لمدير مديرية الزراعة في المفرق مجدي العمر.
وأضاف العمر الأحد، أنه تم تخصيص 50 بئرا منها للواء قصبة المفرق و30 بئرا للواء قصبة البادية الشمالية الغربية، استفاد منها 48 مواطنا ممن انطبقت عليهم الشروط المطلوبة ضمن المشروع، من حيث مساحة الأرض المزروعة ومعدل هطول الأمطار.
وبين العمر أنه سيتم تخصيص باقي الآبار حسب الدور والشروط المعمول بها في المشروع، لافتا إلى أنه ضمن موازنة مجلس المحافظة فقد تم تخصيص 67 بئرا تجميعيا استفاد منها 43 مزرعة ممن انطبقت عليها الشروط.
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