80 بئرا حصة المفرق من مشروع أبار جمع المياه

MENAFN - Khaberni) خبرني - بلغت حصة محافظة المفرق من مشروع أبار جمع المياه، الذي تنفذه وزارة الزراعة لهذا العام 80 بئرا، وفقا لمدير مديرية الزراعة في المفرق مجدي العمر.





وأضاف العمر الأحد، أنه تم تخصيص 50 بئرا منها للواء قصبة المفرق و30 بئرا للواء قصبة البادية الشمالية الغربية، استفاد منها 48 مواطنا ممن انطبقت عليهم الشروط المطلوبة ضمن المشروع، من حيث مساحة الأرض المزروعة ومعدل هطول الأمطار.





وبين العمر أنه سيتم تخصيص باقي الآبار حسب الدور والشروط المعمول بها في المشروع، لافتا إلى أنه ضمن موازنة مجلس المحافظة فقد تم تخصيص 67 بئرا تجميعيا استفاد منها 43 مزرعة ممن انطبقت عليها الشروط.