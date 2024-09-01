القافلة الأردنية رقم 100 تصل إلى غزة

MENAFN - Khaberni) خبرني - وصل عدد القوافل الأردنية التي سُيّرت لأهلنا في قطاع غزة منذ بدء انطلاق القوافل البرية إلى 100 قافلة، وفق ما أعلنت اليوم الأحد الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

وضمت المئة قافلة التي أرسلت خلال الشهور الماضية من قبل القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية نحو 3374 شاحنة.

القوافل التي سُيّرت دعماً لأهالي قطاع غزة الذين يعيشون ظروفاً صعبة، حملت المواد الإغاثية والغذائية والطبية والصحية، بالإضافة إلى العديد من المستلزمات التي يحتاجها القطاع.

والقافلة رقم 100 التي وصلت القطاع اليوم تم تسييرها بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي

(WFP)وقد حملت طروداً غذائية وطحيناً ومعلبات متنوعة وحليب أطفال ومواد إغاثية متنوعة وأدوية ومحاليل وريدية.

وسيصار إلى توزيع تلك المواد على أهلنا في غزة من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة في القطاع.

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية د. حسين الشبلي إن الدور الأردني في إغاثة الأهل في غزة يعتبر حيوياً وفعالاً ورئيساً لضمان إدخال وإيصال المساعدات، إذ تتكاتف الجهات كافة لتنفيذ العمل الإنساني الضخم الذي يقوم به الأردن من مختلف القطاعات والمؤسسات والهيئات.

وبيّن أن دور الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية يشتمل على نواحٍ متعددة يتضمن التواصل مع الجهات الرسمية العاملة داخل القطاع لوضع قوائم الاحتياج، آخذين بعين الاعتبار شراء المواد الاساسية والتشبيك مع المنظمات والمؤسسات لجلب المزيد من التبرعات التي تصب مباشرة في تأمين الاحتياجات وتنفيذ البرامج والمشاريع الاغاثية.

ولفت الشبلي إلى أن الهيئة تعمل بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية لإيصال وإدخال المساعدات الى القطاع، وإبرام الاتفاقيات مع الجمعيات والمنظمات العاملة داخل قطاع غزة لضمان توزيع المساعدات على الأهل في قطاع غزة.

وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 أو من خلال المحافظ الالكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى "اي فواتيركم" ومن خلال موقعها الالكتروني