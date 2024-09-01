الجدول الزمنى لتسليم وحدات سكن مصر فى القاهرة الجديدة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت وزارة الإسكان عن تسليم دفعة جديدة من وحدات سكن مصر بمدينة القاهرة الجديدة، بمنطقة أرض المعارض، المنطقة الأولى بعدد 4 عمارات بإجمالى 96 وحدة سكنية، وذلك اعتباراً من غدٍ الاثنين 2 سبتمبر، وحتى يوم الخميس 5 سبتمبر 2024.

وقال المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 195، غدٍ الإثنين 2-9-2024، ووحدات العمارة رقم 185، يوم الثلاثاء 3-9-2024، ووحدات العمارة رقم 186، يوم الأربعاء 4-9-2024، ووحدات العمارة رقم 157، يوم الخميس 5-9-2024.

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وأضاف الغيطى، أنه على العملاء الفائزين بوحدات سكنية، التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر“2 شارع عباس العقاد”، وذلك لإنهاء إجراءات التعاقد بالبنك، ثم التوجه لجهاز المدينة بمركز المدينة خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي، بأصل خطاب البنك، وصورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.