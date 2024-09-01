الجدول الزمنى لتسليم وحدات سكن مصر فى القاهرة الجديدة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت وزارة الإسكان عن تسليم دفعة جديدة من وحدات سكن مصر بمدينة القاهرة الجديدة، بمنطقة أرض المعارض، المنطقة الأولى بعدد 4 عمارات بإجمالى 96 وحدة سكنية، وذلك اعتباراً من غدٍ الاثنين 2 سبتمبر، وحتى يوم الخميس 5 سبتمبر 2024.
وقال المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 195، غدٍ الإثنين 2-9-2024، ووحدات العمارة رقم 185، يوم الثلاثاء 3-9-2024، ووحدات العمارة رقم 186، يوم الأربعاء 4-9-2024، ووحدات العمارة رقم 157، يوم الخميس 5-9-2024.
موضوعات متعلقة
انتخابات“المقاصة”:“سرحان” يحسم مقعد الشركات المدرجة و”ليحة” و”مصطفى” يفوزان بـ”أمناء الحفظ” إطلاق شركة“ماونتن فيو السعودية” للاستثمار العقارى الدولار ينخفض إلى 48.64 جنيه بالبنك المركزى فى ختام تعاملات الأحد
وأضاف الغيطى، أنه على العملاء الفائزين بوحدات سكنية، التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر“2 شارع عباس العقاد”، وذلك لإنهاء إجراءات التعاقد بالبنك، ثم التوجه لجهاز المدينة بمركز المدينة خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي، بأصل خطاب البنك، وصورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.
MENAFN01092024000202011048ID1108624284
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.