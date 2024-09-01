Sunday, 01 September 2024 09:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الجدول الزمنى لتسليم وحدات سكن مصر فى القاهرة الجديدة

9/1/2024 2:02:19 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت وزارة الإسكان عن تسليم دفعة جديدة من وحدات سكن مصر بمدينة القاهرة الجديدة، بمنطقة أرض المعارض، المنطقة الأولى بعدد 4 عمارات بإجمالى 96 وحدة سكنية، وذلك اعتباراً من غدٍ الاثنين 2 سبتمبر، وحتى يوم الخميس 5 سبتمبر 2024.

وقال المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 195، غدٍ الإثنين 2-9-2024، ووحدات العمارة رقم 185، يوم الثلاثاء 3-9-2024، ووحدات العمارة رقم 186، يوم الأربعاء 4-9-2024، ووحدات العمارة رقم 157، يوم الخميس 5-9-2024.

موضوعات متعلقة انتخابات“المقاصة”:“سرحان” يحسم مقعد الشركات المدرجة و”ليحة” و”مصطفى” يفوزان بـ”أمناء الحفظ” إطلاق شركة“ماونتن فيو السعودية” للاستثمار العقارى الدولار ينخفض إلى 48.64 جنيه بالبنك المركزى فى ختام تعاملات الأحد

وأضاف الغيطى، أنه على العملاء الفائزين بوحدات سكنية، التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر“2 شارع عباس العقاد”، وذلك لإنهاء إجراءات التعاقد بالبنك، ثم التوجه لجهاز المدينة بمركز المدينة خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي، بأصل خطاب البنك، وصورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

MENAFN01092024000202011048ID1108624284

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث