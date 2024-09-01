الإسكان تنفذ 60 مشروعًا فى الوادى الجديد بتكلفة 6.47 مليار جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) قال المهندس شريف الشربينى، الإسكان، إن الجهاز المركزى للتعمير التابع للوزارة، ومن خلال جهاز تعمير الوادى الجديد، عمل خلال الفترة من 2014 وحتى الآن فى 60 مشروعا تنمويا بمحافظة الوادى الجديد، بتكلفة حوالى 6.47 مليار جنيه.

وأوضح وزير الإسكان، أنه تم وجار تنفيذ 880 كم طرق، بتكلفة 5.4 مليار جنيه، حيث تعتبر شرايين التنمية، وتساهم فى ربط مناطق الإنتاج والتوزيع، وتسهل من انتقال العمالة والخامات والمواد اللازمة لتنفيذ المشروعات فى جميع المجالات، بجانب تسهيل حركة التجارة الداخلية، وتقليل زمن الرحلات، وخفض استهلاك الوقود.

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وأشار إلى تنفيذ 2096 وحدة سكنية وعدد من المحال التجارية، بتكلفة 628 مليون جنيه، إضافة إلى تنفيذ عدد من مشروعات المرافق والخدمات بتكلفة 450 مليون جنيه، لتوفير البنية الأساسية، وتوصيل المرافق للقرى القائمة، وإنشاء المبانى الخدمية.

والتقى وزير الإسكان، اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، مساء أمس، لمتابعة موقف المشروعات التنموية التى تنفذها جهات الوزارة بالمحافظة.

وأكد الشربينى، أن وزارة الإسكان تولى اهتماماً كبيراً بتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية المختلفة بمحافظة الوادى الجديد، والتى تمثل أكثر من 40% من مساحة مصر، وذلك فى إطار استراتيجية الوزارة، لتنمية المحافظات الحدودية، وتوفير الخدمات المختلفة بها، وزيادة عوامل جذب السكان إليها.

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 16 مشروعاً لمياه الشرب (إنشاء محطات)، بطاقة 95.4 ألف م3 يومياً، وكذا تنفيذ 8 مشروعات للصرف الصحى، بمحافظة الوادى الجديد، خلال 10 سنوات، وبلغت التكلفة الإجمالية لتلك المشروعات 716.5 مليون جنيه، وتم تنفيذها من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى التابعة للوزارة.

وأوضح أنه جار إنهاء وتنفيذ 18 مشروعاً لمياه الشرب لتحسين الخدمة وزيادة الضغوط، بمحافظة الوادى الجديد، بتكلفة 536 مليون جنيه، وجار تنفيذ 3 مشروعات للصرف الصحى، بتكلفة 385 مليون جنيه.

وقال إن إجمالى عدد المناطق الريفية المخدومة بالصرف الصحى فى محافظة الوادى الجديد، 25 منطقة ريفية، بما نسبته 42.4% من إجمالى المناطق الريفية بالمحافظة، ويقطنها 62 ألف نسمة، بما نسبته 45.4% من سكان المناطق الريفية، ويجرى توصيل خدمات الصرف الصحى لـ6 مناطق ريفية بما نسبته 10.2% من المناطق الريفية، ويقطنها 23 ألف نسمة، بما نسبته 16.9% من سكان المناطق الريفية بالمحافظة.