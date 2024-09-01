الإسكان تنفذ 60 مشروعًا فى الوادى الجديد بتكلفة 6.47 مليار جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال المهندس شريف الشربينى، وزير
الإسكان، إن الجهاز المركزى للتعمير التابع للوزارة، ومن خلال جهاز تعمير الوادى الجديد، عمل خلال الفترة من 2014 وحتى الآن فى 60 مشروعا تنمويا بمحافظة الوادى الجديد، بتكلفة حوالى 6.47 مليار جنيه.
وأوضح وزير الإسكان، أنه تم وجار تنفيذ 880 كم طرق، بتكلفة 5.4 مليار جنيه، حيث تعتبر شرايين التنمية، وتساهم فى ربط مناطق الإنتاج والتوزيع، وتسهل من انتقال العمالة والخامات والمواد اللازمة لتنفيذ المشروعات فى جميع المجالات، بجانب تسهيل حركة التجارة الداخلية، وتقليل زمن الرحلات، وخفض استهلاك الوقود.
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وأشار إلى تنفيذ 2096 وحدة سكنية وعدد من المحال التجارية، بتكلفة 628 مليون جنيه، إضافة إلى تنفيذ عدد من مشروعات المرافق والخدمات بتكلفة 450 مليون جنيه، لتوفير البنية الأساسية، وتوصيل المرافق للقرى القائمة، وإنشاء المبانى الخدمية.
والتقى وزير الإسكان، اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، مساء أمس، لمتابعة موقف المشروعات التنموية التى تنفذها جهات الوزارة بالمحافظة. “الإسكان”: تيسير إجراءات طلبات التصالح فى المدن الجديدة وسرعة البت فيها
وأكد الشربينى، أن وزارة الإسكان تولى اهتماماً كبيراً بتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية المختلفة بمحافظة الوادى الجديد، والتى تمثل أكثر من 40% من مساحة مصر، وذلك فى إطار استراتيجية الوزارة، لتنمية المحافظات الحدودية، وتوفير الخدمات المختلفة بها، وزيادة عوامل جذب السكان إليها.
وأشار وزير الإسكان، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 16 مشروعاً لمياه الشرب (إنشاء محطات)، بطاقة 95.4 ألف م3 يومياً، وكذا تنفيذ 8 مشروعات للصرف الصحى، بمحافظة الوادى الجديد، خلال 10 سنوات، وبلغت التكلفة الإجمالية لتلك المشروعات 716.5 مليون جنيه، وتم تنفيذها من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى التابعة للوزارة.
وأوضح أنه جار إنهاء وتنفيذ 18 مشروعاً لمياه الشرب لتحسين الخدمة وزيادة الضغوط، بمحافظة الوادى الجديد، بتكلفة 536 مليون جنيه، وجار تنفيذ 3 مشروعات للصرف الصحى، بتكلفة 385 مليون جنيه.
وقال إن إجمالى عدد المناطق الريفية المخدومة بالصرف الصحى فى محافظة الوادى الجديد، 25 منطقة ريفية، بما نسبته 42.4% من إجمالى المناطق الريفية بالمحافظة، ويقطنها 62 ألف نسمة، بما نسبته 45.4% من سكان المناطق الريفية، ويجرى توصيل خدمات الصرف الصحى لـ6 مناطق ريفية بما نسبته 10.2% من المناطق الريفية، ويقطنها 23 ألف نسمة، بما نسبته 16.9% من سكان المناطق الريفية بالمحافظة.
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