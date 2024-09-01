سَفِلز مصر: 75% نموًا فى أسعار مشروعات رأس الحكمة خلال 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) قالت شركة“سَفِلز مصر” للاستشارات العقارية، إن أسعار البيع بمشروعات منطقة رأس الحكمة ارتفعت بنسبة بلغت 75% على أساس سنوى خلال عام 2024.
وكشفت“سَفِلز مصر”، فى تقرير لها، عن زيادة كبيرة فى معدلات مبيعات العقارات على امتداد الساحل الشمالى، وخاصةً فى منطقة رأس الحكمة، التى برزت مؤخرًا كموقع متميز.
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الأحد
وقال كاتسبى لانجر باجيت، رئيس مكتب“سَفِلز مصر”، إن منطقة رأس الحكمة تصدرت الزيادة فى أسعار البيع السنوية بارتفاع ملحوظ بلغ نحو 75%، تليها منطقتى الضبعة وسيدى حنيش، اللتان سجلتا ارتفاعًا بنسبة 68%.
وأضاف باجيت، أن المشروعات العقارية الفاخرة تفوقت على الوحدات المتميزة، حيث شهدت الأولى نموًا تجاوز 71%، فى حين شهدت الوحدات المتميزة زيادة بنسبة 64%.
وأوضح أنه من بين أنواع الوحدات المختلفة، سجلت وحدات“التاون هاوس” و”التوين هاوس” أكبر الزيادات فى معدلات الأسعار، مما يعكس ارتفاع الطلب عليها.
وأشار إلى أن معدلات الأسعار السنوية شهدت نموًا هائلًا، لعدة عوامل دفعت الطلب فى سوق الساحل الشمالى، بالإضافة إلى صفقة رأس الحكمة المحورية التى عقدت مع شركة أبوظبى التنموية القابضة. “عامر جروب” تطرح مشروع“Celebration” فى رأس الحكمة
وقال إن المنطقة أصبحت وجهة سياحية إقليمية بارزة تجذب قاعدة واسعة من العملاء تشمل المواطنين المصريين ومواطنى دول مجلس التعاون الخليجى.
وأضاف باجيت، أن هناك أيضا اتجاه متزايد بين المصريين لشراء وحدات إضافية فى الوجهات السياحية الناشئة مثل الضبعة، ورأس الحكمة، وسيدى حنيش، بهدف الاستثمار فى المقام الأول، فضلا زيادة الطلب على الإيجارات من مواطنى دول مجلس التعاون الخليجى والمصريين المقيمين بالخارج مما يعزز نمو السوق.
وتوقع أن يواصل سوق الساحل الشمالى مساره التصاعدى خلال العام أو العامين المقبلين، حيث تكتسب المنطقة زخمًا إضافيًا، كوجهة أكثر جاذبية من الناحية الاقتصادية، خاصةً مع قيام بعض المشروعات بمد فترة أعمالها حتى منتصف أكتوبر.
وأوضح باجيت، أنه من المتوقع أن تستهدف المشروعات الفندقية المنتظرة شريحة أوسع من الزوار، مما يؤدى إلى توزيع الحركة عبر الساحل الشمالى بأكمله، بدلًا من تركيزها فى مناطق محددة، وسيتم دعم هذا النمو عبر مشهد تنافسى يقدم عروضًا متنوعة تجذب المستخدم النهائى والمستثمر على حد سواء.
وقال إن السوق شهد زيادة فى العرض لتلبية الطلب القوى، حيث قام المطورون الرئيسيون بإطلاق مشاريعهم الثانية والثالثة على الساحل الشمالى، ودخل مطورون جدد إلى السوق، مما يعزز من تنافسية الساحل الشمالى كوجهة سياحية عالمية رئيسية.
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