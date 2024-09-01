سَفِلز مصر: 75% نموًا فى أسعار مشروعات رأس الحكمة خلال 2024

MENAFN - Al-Borsa News) قالت شركة“سَفِلز مصر” للاستشارات العقارية، إن أسعار البيع بمشروعات منطقة رأس الحكمة ارتفعت بنسبة بلغت 75% على أساس سنوى خلال عام 2024.

وكشفت“سَفِلز مصر”، فى تقرير لها، عن زيادة كبيرة فى معدلات مبيعات العقارات على امتداد الساحل الشمالى، وخاصةً فى منطقة رأس الحكمة، التى برزت مؤخرًا كموقع متميز.

موضوعاتانتخابات“المقاصة”:“سرحان” يحسم مقعد الشركات المدرجة و”ليحة” و”مصطفى” يفوزان بـ”أمناء الحفظ” إطلاق شركة“ماونتن فيو السعودية” للاستثمار العقارى الدولار ينخفض إلى 48.64 جنيه بالبنك المركزى فى الأحد

وقال كاتسبى لانجر باجيت، رئيس مكتب“سَفِلز مصر”، إن منطقة رأس الحكمة تصدرت الزيادة فى أسعار البيع السنوية بارتفاع ملحوظ بلغ نحو 75%، تليها منطقتى الضبعة وسيدى حنيش، اللتان سجلتا ارتفاعًا بنسبة 68%.

وأضاف باجيت، أن المشروعات العقارية الفاخرة تفوقت على الوحدات المتميزة، حيث شهدت الأولى نموًا تجاوز 71%، فى حين شهدت الوحدات المتميزة زيادة بنسبة 64%.

وأوضح أنه من بين أنواع الوحدات المختلفة، سجلت وحدات“التاون هاوس” و”التوين هاوس” أكبر الزيادات فى معدلات الأسعار، مما يعكس ارتفاع الطلب عليها.

وأشار إلى أن معدلات الأسعار السنوية شهدت نموًا هائلًا، لعدة عوامل دفعت الطلب فى سوق الساحل الشمالى، بالإضافة إلى صفقة رأس الحكمة المحورية التى عقدت مع شركة أبوظبى التنموية القابضة.

وقال إن المنطقة أصبحت وجهة سياحية إقليمية بارزة تجذب قاعدة واسعة من العملاء تشمل المواطنين المصريين ومواطنى دول مجلس التعاون الخليجى.

وأضاف باجيت، أن هناك أيضا اتجاه متزايد بين المصريين لشراء وحدات إضافية فى الوجهات السياحية الناشئة مثل الضبعة، ورأس الحكمة، وسيدى حنيش، بهدف الاستثمار فى المقام الأول، فضلا زيادة الطلب على الإيجارات من مواطنى دول مجلس التعاون الخليجى والمصريين المقيمين بالخارج مما يعزز نمو السوق.

وتوقع أن يواصل سوق الساحل الشمالى مساره التصاعدى خلال العام أو العامين المقبلين، حيث تكتسب المنطقة زخمًا إضافيًا، كوجهة أكثر جاذبية من الناحية الاقتصادية، خاصةً مع قيام بعض المشروعات بمد فترة أعمالها حتى منتصف أكتوبر.

وأوضح باجيت، أنه من المتوقع أن تستهدف المشروعات الفندقية المنتظرة شريحة أوسع من الزوار، مما يؤدى إلى توزيع الحركة عبر الساحل الشمالى بأكمله، بدلًا من تركيزها فى مناطق محددة، وسيتم دعم هذا النمو عبر مشهد تنافسى يقدم عروضًا متنوعة تجذب المستخدم النهائى والمستثمر على حد سواء.

وقال إن السوق شهد زيادة فى العرض لتلبية الطلب القوى، حيث قام المطورون الرئيسيون بإطلاق مشاريعهم الثانية والثالثة على الساحل الشمالى، ودخل مطورون جدد إلى السوق، مما يعزز من تنافسية الساحل الشمالى كوجهة سياحية عالمية رئيسية.