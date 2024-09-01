طقس الإمارات غداً .. صحو إلى غائم جزئياً نهاراً رطب ليلاً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب شرقاً وجنوباً بعد الظهر، رطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار نهاراً، و حركتها جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية،وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط أحياناً ويحدث المد الأول عند الساعة 14:00 والمد الثاني عند الساعة 00:36 والجزر الأول عند الساعة 18:38 والجزر الثاني عند الساعة 07:35.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط أحياناً ، ويحدث المد الأول عند الساعة 09:52 والمد الثاني عند الساعة 21:25 والجزر الأول عند الساعة 15:56 والجزر الثاني عند الساعة 03:55.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 42 33 85 30

دبي 42 32 85 35

الشارقة 41 31 85 35

عجمان 41 30 80 35

أم القيوين 40 30 80 30

رأس الخيمة 42 33 80 30

الفجيرة 35 30 85 45

العـين 44 31 55 20

ليوا 45 31 65 25

الرويس 40 30 85 35

السلع 40 30 85 35

دلـمـا 39 33 80 40

طنب الكبرى 36 31 80 45

طنب الصغرى 36 31 80 45

أبو موسى 36 31 80 50

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز