ألمانيا تخطط لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2029 أو 2031



يعتزم الاتحاد الألماني لألعاب القوى التقدم بطلب استضافة بطولة العالم لألعاب القوى في عام 2029 أو 2031 بمدينة ميونخ.

وذكر الاتحاد الألماني للقوى اليوم الأحد إن اقتراحا ببيان نوايا تم تمريره في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الذي جرى بمدينة دريسدن.

واستضافت ألمانيا بطولة العالم للقوة عام 1993 بمدينة شتوتجارت و2009 في العاصمة برلين، فيما استضاف الملعب الأولمبي بميونخ نسختي بطولة أوروبا عامي 2002 و2022، علما بأن الفعاليات الأربع شهدت تواجدا جماهيريا كبيرا.

وقال إدريس جونشينسكا، رئيس الاتحاد الألماني للقوى: "بالنسبة لنا، ميونخ موقع مثالي لإقامة بطولة العالم لألعاب القوى، مع توافر فرصة جيدة للفوز بالتنظيم حال التقدم بطلب استضافة".

وكشف جونشينسكا أن المحادثات الأولية جرت مع مدينة ميونخ والاتحاد الدولي لألعاب القوى.

ومن المقرر أن تقام النسختان القادمتان لبطولة العالم للقوى في آسيا، حيث تستضيف العاصمة اليابانية طوكيو المسابقة عام 2025، بينما تنظم العاصمة الصينية بكين النسخة التالية عام 2027.

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