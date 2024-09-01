التجديد لكناكرية رئيساً لصندوق الضَّمان الاجتماعي

التجديد لكناكرية رئيساً لصندوق الضَّمان الاجتماعي
التاريخ
9/1/2024 10:00:03 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني -قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، تجديد تعيين الدكتور عزّ الدِّين كناكريَّة رئيساً لصندوق استثمار أموال الضَّمان الاجتماعي.
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