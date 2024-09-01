آب 2024 الأكثر اعتدالاً في الاردن منذ عقد

MENAFN - Khaberni) خبرني - قال المختصون الجويون في مركز طقس العرب الإقليمي، وبعد إجراء دراسة موسعة في السجل المناخي لشهر آب / أغسطس خلال آخر 10 سنوات، إن شهر آب / أغسطس 2024 اتسم بالاعتدال مقارنة بالأعوام العشرة الماضية، حيث كان الأكثر اعتدالاً من حيث درجات الحرارة بعد تميزه بغياب موجات الحر الشديدة ودرجات الحرارة المتطرفة التي شهدتها المملكة في السنوات السابقة، حيث لم تُسجل درجات حرارة عظمى تتجاوز المعدلات المعتادة بشكل كبير، بل ظلت ضمن النطاق الطبيعي دون حدوث موجات حر أو كتل حارة شديدة.





** آب / أغسطس

2024 ..

الأكثر اعتدالاً منذ عقد



وفي التفاصيل، لم يشهد شهر آب / أغسطس 2024 درجات حرارة مرتفعة أو متطرفة، ليكون الأكثر اعتدالاً على مستوى الشهر منذ عقد كامل. خلال هذا الشهر، تم تسجيل درجات حرارة حول المعدل في معظم الأيام، دون أي موجات حر شديدة أو درجات حرارة متطرفة. وقد بلغت أعلى درجة حرارة عظمى خلال أغسطس 2024 حوالي 35.6°C في 19 من الشهر، وهي أعلى من المعدل العام بمقدار درجة إلى درجتين.

بينما لم تسجل درجات حرارة صغرى مرتفعة، وكانت أدنى درجة حرارة صغرى 19.4°C في 25 من الشهر، مما يعكس غياب التأثيرات المناخية الشديدة التي شهدتها المنطقة في السنوات السابقة بحمد الله، وبذلك ينتهي شهر آب لهذا العام دون وجود أي موجات حارة.





الوصف العام لشهر آب / أغسطس 2024



شهد شهر آب / أغسطس 2024 درجات حرارة حول المعدل الطبيعي في معظم الأيام، دون حدوث موجات حارة شديدة أو كتل هوائية حارة للغاية.





** المعدلات الشهرية لشهر آب / أغسطس 2024 على مستوى المملكة:

- درجة الحرارة العظمى: 33.5°C

- درجة الحرارة الصغرى: 21.5°C





أدنى درجات الحرارة في شرق عمان لشهر آب / أغسطس 2024:

- أدنى درجة حرارة عظمى: 30.6°C (في 30 أغسطس)

- أدنى درجة حرارة صغرى: 19.4°C (في 25 أغسطس)





منذ عام 2015، وشهر آب / أغسطس يشهد موجات حارة أو درجات حرارة مرتفعة في شرق العاصمة عمّان



شهد شهر آب / أغسطس 2024 درجات حرارة مائلة للاعتدال، ليكون الشهر الأكثر اعتدالاً منذ عقد كامل. لم تسجل المنطقة أي موجات حر أو درجات حرارة متطرفة، وهو ما يعكس تحسناً ملحوظاً في الطقس مقارنة بالسنوات السابقة. وبالعودة إلى السجل المناخي، شهدت المملكة منذ عام 2015 موجات حارة أو درجات حرارة مرتفعة في أشهر أغسطس، إلا أن أغسطس 2024 لم يشهد أي من تلك الموجات، مما يجعله الشهر الأكثر اعتدالاً منذ عام 2015.





مقارنة شهر آب / أغسطس السنوات الماضية بشهر أغسطس الحالي:









آب / أغسطس 2023:



بدأ شهر أغسطس 2023 بظروف حرارة قريبة من المعدل الطبيعي. ومع ذلك، شهدت الفترة من 12 إلى 14 أغسطس موجة حر استثنائية نتيجة تأثير القبة الحرارية، حيث ارتفعت درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال هذه الأيام، واستمرت موجتا الحر طوال الشهر، مع درجات حرارة عظمى فوق المعدل الطبيعي حتى نهاية أغسطس، وسجلت شرق العاصمة عمان بتاريخ 14/8 بواقع 43.7°C.





آب / أغسطس 2022:



بدأ شهر أغسطس 2022 بصيف اعتيادي مع درجات حرارة حول المعدل الطبيعي. لكن من 27 إلى 31 أغسطس، شهدت المنطقة موجة حر شديدة، حيث ارتفعت درجات الحرارة بشكل كبير خلال هذه الفترة. سجلت أعلى درجة حرارة عظمى في الشهر 41.4°C.







آب / أغسطس 2021:



شهد شهر أغسطس 2021 فترات حارة مع درجات حرارة تصل إلى 39.5°C. كان الشهر عمومًا حارًا، مع تكرار الفترات التي شهدت درجات حرارة مرتفعة بشكل ملحوظ.





آب / أغسطس 2020:



شهد شهر أغسطس 2020 موجة حر قوية من 29 إلى 31 أغسطس، حيث ارتفعت درجات الحرارة بشكل ملحوظ. سجلت أعلى درجة حرارة عظمى في الشهر 42.5°C خلال هذه الفترة الحارة.





آب / أغسطس 2019:



كان شهر أغسطس 2019 أعلى من المعدل الطبيعي من حيث درجات الحرارة. سجلت أعلى درجة حرارة عظمى في الشهر 37.2°C، مما يعكس فترات حارة ملحوظة خلال هذا الشهر.





آب / أغسطس 2018:



شهد شهر أغسطس 2018 سلوكاً جوياً اعتيادياً في أغلب فتراته، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة في نهاية الشهر. سجلت أعلى درجة حرارة عظمى 36.2°C، وهي أقل من المعدل الطبيعي، رغم أن بعض الفترات شهدت درجات حرارة أعلى من المعتاد.





آب / أغسطس 2017:



سجل شهر أغسطس 2017 درجات حرارة مرتفعة، حيث اقتربت أعلى درجة حرارة عظمى من 39°C. شهد الشهر فترات حارة ملحوظة، مما أضاف إلى شدة الطقس خلال تلك الفترة.





آب / أغسطس 2016:



كان الطقس متقلباً بين الحار نسبياً والحار. سجلت أعلى درجة حرارة عظمى 38.6°C، مما يعكس فترات حارة متفاوتة خلال الشهر.





آب / أغسطس 2015:



شهد الشهر موجتين من الحر، مع تسجيل 4 أيام تجاوزت فيها درجات الحرارة 40°C، و8 أيام أخرى تجاوزت فيها 35°C. كان الطقس بشكل عام حاراً ومكثفاً في هذه الفترة.





السبب العلمي وراء غياب الموجات الحارة والقبة الحرارية في أغسطس 2024



وقد غابت تأثيرات القبة الحرارية عن أجواء الأردن وبلاد الشام خلال شهر آب 2024 بحمد الله، نتيجة شكل الأنظمة الجوية التي تسود في النصف الشمالي للكرة الأرضية. حيث ومنذ بداية الشهر كانت المخرجات الواردة من النماذج العددية الحاسوبية، التي تقوم بعملية محاكاة لحركة الكتل الهوائية والأنظمة الجوية لنصف الكرة الأرضية الشمالي، وبخاصة القارة الأوروبية وبلاد الشام، تبين أن شكل الأنظمة الجوية يبدو لافتًا نتيجة انسياب أحواض علوية ذات درجات حرارة أقل عبر القارة الأوروبية نحو الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط.

وعملت الأنظمة الجوية العلوية القادمة من شرق أوروبا على تزحزح المرتفع الجوي شبه المداري العلوي نحو الشرق، مما تسبب بابتعاد الموجات الحارة والقبة الحرارية عن بلاد الشام والأردن خلال شهر آب الحالي، بحمد الله، وبذلك لم تكن درجات الحرارة بعيدة كثيراً عن الإطار الطبيعي رغم ارتفاعها في بعض الفترات.







شهر حزيران / يوليو لعام 2024 شهد غياب القبة الحرارية والموجات الحارة أيضاً



وقال المختصون الجويون في مركز طقس العرب الإقليمي إن ظاهرة القبة الحرارية قد غابت عن أجواء المملكة بحمد الله خلال شهر يوليو الحالي، على عكس بعض فترات شهر يوليو للعام 2023 الذي طالت به تأثيرات القبة الحرارية أجواء المملكة وبلاد الشام، مسببةً موجتي حر.



